Assassin's Creed - Ubisoft ma pracować aż nad 11 grami z serii

fot. Ubisoft

Assassin's Creed to seria, której korzenie sięgają 2007 roku, kiedy to na rynek trafiła pierwsza jej odsłona. Początkowo były to przygodowe gry akcji, później twórcy zrobili zwrot ku rozbudowanym RPG z otwartym światem, by następnie powrócić do korzeni przy okazji zapowiedzi AC: Mirage zaplanowanego na ten rok. Nieoficjalne doniesienia wskazują jednak, że Ubisoft ma w planach znacznie więcej produkcji o zmaganiach asasynów i templariuszy.

Jak ujawnia serwis Insider Gaming, francuska firma ma pracować nad aż 11 tytułami z serii Assassin's Creed. Większość z nich ma być jednak znana póki co jedynie pod nazwami kodowymi i znajdują się w fazie konceptowej lub preprodukcji, tak więc raczej nie powinniśmy nastawiać się na to, że zostaną ujawnione w niedalekiej przyszłości.

Assassin's Creed - nadchodzące gry według Insider Gaming