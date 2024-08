Diablo IV: Vessel of Hatred - tak walczą najemnicy! Zobaczcie nowe wideo z dodatku

fot. Blizzard

Vessel of Hatred to nadchodzące rozszerzenie do Diablo 4. Wprowadzi ono między innymi zupełnie nowy region, klasę postaci i wyzwania. Nie zabraknie tam również powrotu najemników, czyli bohaterów kontrolowanych przez sztuczną inteligencję, którzy będą mogli wesprzeć graczy w walce z siłami zła. To właśnie na tym ostatnim elemencie skupiono się na trwających obecnie targach Gamescom 2024.

Poniżej możecie zapoznać się z dwoma materiałami wideo, które pokazano na tegorocznym Gamescomie. Pierwszy z nich przedstawia poszczególnych najemników, w drugim zaś możemy zobaczyć ich w akcji już podczas rozgrywki, nie zabrakło tam również prezentacji innych elementów, które pojawią się w rozszerzeniu, w tym Mrocznej Cytadeli czy narzędzia do poszukiwania grup.

Diablo IV: Vessel of Hatred - nowe materiały

Diablo 4: Vessel of Hatred - premiera dodatku 8 października na PC oraz konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series X|S.