Indiana Jones i Wielki Krąg z edycją kolekcjonerską. Co znajdzie się wewnątrz pudełka?

fot. Xbox Game Studios

Indiana Jones i Wielki Krąg to bez wątpienia jedna z najważniejszych premier dla Bethesdy i Microsoftu w 2024 roku. Nic więc dziwnego, że nadchodzący tytuł autorstwa MachineGames trafi na rynek nie tylko w standardowym wydaniu, ale otrzyma również bogatszą edycję kolekcjonerską. Może zainteresować ona nie tylko graczy, ale też i fanów tytułowego bohatera. Nie da się bowiem ukryć, że utrzymano ją w klimacie filmowej serii.

Co zawiera edycja kolekcjonerska gry Indiana Jones and the Great Circle?

W skład kolekcjonerki wejdzie dziennik , steelbook, globus z ukrytym schowkiem oraz replika reliktu, na której znajdzie się kod do gry w wydaniu Digital Premium, zawierającym między innymi wcześniejszy o trzy dni dostęp oraz uprawniający do pobrania fabularnego DLC The Order of Giants, gdy to zadebiutuje.

Indiana Jones i Wielki Krąg - edycja kolekcjonerska

Cena tego wydania w oficjalnym sklepie Bethesdy to 831 zł, jednak na ten moment zestaw jest już wyprzedany. Istnieje jednak szansa, że pojawi się on w sprzedaży także w polskich sklepach.