Diane Keaton nie żyje. Jej role zostaną w pamięci widzów na zawsze

fot. materiały prasowe

Rodzina Diane Keaton poinformowała media 11 października 2025 roku, że aktorka nie żyje. Przyczyna śmierci nie została podana. Dziennikarze informują jedynie, że o 8:00 rano została wezwana karetka do domu aktorki, która następnie przetransportowała ją do szpitala. Keaton miała 79 lat.

Diane Keaton - kariera

Diane Keaton zaczynała u Woody’ego Allena. W 1969 roku zagrała u niego w teatrze w Play It Again, Sam, za co otrzymała nominację do nagrody Tony. To wystarczyło, by wywrzeć wrażenie na słynnym reżyserze - zatrudnił ją do głównej roli w Annie Hall z 1977 roku, co przyniosło jej Oscara za najlepszą rolę. Potem współpracowali jeszcze przy filmach Manhattan (1979), Radio Days (1987) oraz Hollywood Mavericks (1990).

Jednak przełom w karierze przyszedł wcześniej - jej wybitna rola w klasyku kina Ojciec chrzestny z 1972 roku sprawiła, że została doceniona i dostrzeżona. Powtórzyła tę rolę w dwóch kontynuacjach - Ojciec chrzestny II (1974) oraz Ojciec chrzestny III (1990).

Mogliśmy ją oglądać w takich filmach jak: W poszukiwaniu idealnego kochanka, Zbrodnie serca, Baby Boom, Ojciec panny młodej, Zmowa pierwszych żon, Pokój Marvina, Lepiej późno niż później, Rodzinny dom wariatów, Skok na kasę, Dzień dobry TV, Razem czy osobno?, Przeprowadzka, Pozycja obowiązkowa i Mack i Rita. Wystąpiła również w serialu Młody papież. Miała na koncie ponad 70 ról.

Była cały czas aktywna zawodowo. Jej ostatnie role z 2024 roku to Obóz wspomnień, Arthur’s Whisky oraz Book Club. Następny rozdział. Miała w planach trzy projekty będące w fazie preprodukcji, których nie zdążyła zrealizować.

Diane Keaton była również pisarką i fotografką - wydała dwie książki ze swoimi zdjęciami.