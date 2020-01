Diary of a Future President - zwiastun i plakat serialu Disney+

Diary of a Future President to jeden z kolejnych projektów serialowych, które powstają dla platformy Disney+. Serial opowie historię 12-letniej dziewczynki o amerykańsko-kubańskich korzeniach. W swoim pamiętniku opisuje swoje szkolne wzloty i upadki oraz drogę do zostania przyszłą Prezydent Stanów Zjednoczonych.

Twórczynią produkcji jest Ilana Peña. Serial został wyprodukowany przez firmę należącą do Giny Rodriguez, która dodatkowo zagra w projekcie dorosłą wersje głównej bohaterki. Showrunnerami serialu są Robin Shorr i Brad Silberling. W obsadzie znajdują się również Tess Romero, Charlie Bushnell oraz Selenis Leyva. Zobaczcie zwiastun:

Disney+

Zobacz także:

Serial zadebiutuje 17 stycznia na Disney+.