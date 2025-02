Kiedy rozpoczną się zdjęcia do Avengers: Secret Wars? Anthony Mackie ujawnia

fot. Marvel

Reklama

Chociaż Marvel w 2025 roku dostarczy nam mnóstwo nowych produkcji, wielu fanów najbardziej wyczekuje na kolejne filmy z cyklu Avengers, które zadebiutują w najbliższych dwóch latach. Stopniowo dowiadujemy się o nich coraz więcej – zdjęcia do Avengers: Doomsday mają bowiem rozpocząć się już w marcu bądź kwietniu. Aktor wcielający się w Sama Wilsona/Kapitana Amerykę – Anthony Mackie, ujawnił kilka informacji w niedawnym wywiadzie dla Deadline.

Anthony Mackie – wypowiedzi

Anthony Mackie potwierdził, że zdjęcia do Avengers: Doomsday zaczną się już tej wiosny.

Latem będziemy kręcić w Londynie, a kolejnego lata kręcimy następne [Avengers: Secret Wars]. To będzie pełna historia.

Aktor nie mógł zdradzić zbyt wielu szczegółów na temat żadnego z filmów i twierdził, że nie wiadomo jeszcze, jacy superbohaterowie będą mu towarzyszyć w ekipie Avengersów.

Nie wiem, ilu wróci. RDJ [Robert Downey Jr] ogłosił, że wraca. Nie wiem, kto z pierwotnej ekipy poza nim powróci, ale wiem, że on tak. Jestem podekscytowany możliwością pracy z nim, stanięcia z nim ramię w ramię. To jedno z takich doświadczeń w karierze, które zdarzają się tylko raz – to równie niesamowite, jak współpraca z Harrisonem Fordem, ponieważ on jest legendą.

Mackie zdradził też nieco o powiązaniu z Avengersami swojej postaci, czyli Kapitana Ameryki.

Teraz jestem OG. Jestem jedynym facetem. Jestem Avengersem ze starej grupy, który wprowadza nową. Więc będzie to zmiana warty. Jak widzieliście w nowym zwiastunie, Ross jest jak "Chcę, żebyś założył Avengersów". Muszę się więc dowiedzieć, kto będzie wśród nowych Avengersów. To ja wybieram, z kim chcę się spotykać.

Zaskoczenie roku? Marvel planuje wielki powrót Thanosa przed Avengers: Secret Wars

Avengers: Doomsday będzie miało swoją premierę 1 maja 2026 roku, zaś Avengers: Secret Wars – 7 maja 2027 roku.