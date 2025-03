Marvel już promuje Doktora Dooma przed Doomsday. Trzęsienie ziemi w komiksach

Fot. Marvel

Wydarzenie komiksowe One World Under Doom już się zaczęło i w nadchodzących miesiącach uniwersum Marvela będzie skąpane w blasku chwały złoczyńcy. Zanim jednak antagonista całkiem się zadomowi na swoim tronie, na rynek trafią powiązane z nim tie-iny.

Doktor Doom nadchodzi. Są okładki komiksów

Poniżej znajdziecie okładki komiksów, które pokażą, jak poszczególni bohaterowie radzą sobie z nadejściem Doktora Dooma na Ziemię. Jak zapowiada Marvel, na jego przybyciu najbardziej ucierpi Fantastyczna Czwórka. Nic dziwnego, skoro w komiksach od dawna są arcywrogami. Poza tym skutki działania złoczyńcy będzie widać również między innymi w takich zeszytach jak Avengers #27, Iron Man #9, Red Hulk #5. W czerwcu zadebiutuje również seria Runways autorstwa Rowell i Eleny Casagrande, która również będzie powiązana z One World Under Doom.

AVENGERS #27

Ostateczne skutki nadejścia złoczyńcy będzie można zobaczyć w limitowanej serii One World Under Doom autorstwa Ryana Northa, R.B. Silva i Bena Harveya. Pierwszy numer wyszedł w USA 12 lutego 2025 roku.

Nie da się ukryć, że promowanie Doktora Dooma ma również pozytywny wpływ na MCU, ponieważ już w 2026 roku ma zadebiutować Avengers: Doomsday. Bracia Russo zapowiadają, że będzie to widowisko dorównujące Avengers: Koniec gry, co jest dość odważnym stwierdzeniem. Bardzo długo budowano fundamenty pod zrobienie z Kanga Zdobywcy nowego głównego złoczyńcy MCU, więc teraz Marvel musi się postarać, by w krótszym czasie "sprzedać" fanom Doktora Dooma. Na pewno rozgłos wokół postaci zapewniło ogłoszenie, że Robert Downey Jr.. zagra komiksowego antagonistę.