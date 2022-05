Digital Dragons 2022 - nagrodzone produkcje. The Medium zwycięża w kilku kategoriach

Bloober Team

Podczas trwającego w Krakowie wydarzenia Digital Dragons 2022 przyznano nagrody najlepszym polskim produkcjom ubiegłego roku. Największym zwycięzcą okazało się The Medium, czyli klimatyczny horror psychologiczny od krakowskiego studia The Medium, który wygrał w trzech kategoriach.

Spore powody do zadowolenia ma również niezależne studio One More Level, bo ich cyberpunkowy i bardzo wymagający Ghostrunner został uznany za najlepszą grę indie dekady. Poniżej możecie zapoznać się z pełną listą nominowanych i zwycięzców.

Digital Dragons 2022 - lista zwycięzców

Najlepsza polska gra

The Chronicles of Myrtana: Archolos (The Chronicles of Myrtana Team)

The Medium (Bloober Team)

Chernobylite (The Farm 51)

Car Mechanic Simulator 2021 (Red Dot Games)

Growing Up (Vile Monarch)

Najlepsza polska gra mobilna

The Witcher: Monster Slayer (Spokko)

Thronebreaker: The Witcher Tales (CD Projekt RED adapted by Crunching Koalas)

Ancestors: Legacy (Destructive Creations)

Here Be Dragons (Red Zero Games)

Hero Legacy: Adventure RPG (Gamesture)

Najlepszy design polskiej gry

The Chronicles of Myrtana: Archolos (The Chronicles of Myrtana Team)

Chernobylite (The Farm 51)

The Medium (Bloober Team)

Timberborn (Mechanistry)

Mr. Prepper (Rejected Games)

Najlepsza warstwa artystyczna polskiej gry

The Chronicles of Myrtana: Archolos (The Chronicles of Myrtana Team)

Chernobylite (The Farm 51)

Papetura (Petums)

The Medium (Bloober Team)

Lust from Beyond (Movie Games Lunarium)

Gamedec (Anshar Studios)

Najlepszy soundtrack polskiej gry

The Chronicles of Myrtana: Archolos (Kamil Jędrzejewski, Szymon Nawrocki, Andante’s Inferno)

The Medium (Akira Yamaoka, Arkadiusz Reikowski)

Chernobylite (Mikołaj Stroiński)

Gamedec (Piotr Musiał, Maciek Dobrowolski, Marcin Przybyłowicz, Magdalena Urbańska)

Rustler (Paweł Czerwiński, Krzysiek Kowal, Kacper Niezabitowski, Cornelius Link)

Against the Storm (Mikołaj Kurpios)

Najlepsza gra zagraniczna

Resident Evil Village (Capcom)

It Takes Two (Hazelight Studios)

Forza Horizon 5 (Playground Games)

Valheim (Iron Gate Studio)

Inscryption (Daniel Mullins Games)

Marvel’s Guardians of the Galaxy (Eidos Montreal)

Wyróżnienie specjalne: Mateusz Witczak

Najlepsza gra indie dekady: Ghostrunner (One More Level)

