Alan Wake 2 i remake Max Payne z przybliżonymi datami premier. Remedy ujawnia plany wydawnicze

fot. materiały prasowe

Na konkrety o grze Alan Wake 2 musimy jeszcze poczekać, ale do sieci co jakiś czas trafiają strzępki informacji. Ostatnio mogliśmy delektować się mrocznymi szkicami koncepcyjnymi, a dziś informujemy o przybliżonym okienku wydawniczym gry oraz kolejnych produkcji studia, nad którymi trwają prace. W raporcie finansowym studia możemy wyczytać, że kontynuacja przygód tytułowego pisarza ma trafić na rynek w 2023 roku. Data ta nie jest zbyt odległa, gdy zestawi się ją z kolejnymi projektami Finów...

Twórcy z Remedy Entertainment pracują bowiem także nad trzema innymi tytułami i wszystkie z nich są już znane. Dwa z nich to gruntownie odświeżone wydania Max Payne oraz Max Payne 2: The Fall of Max Payne, natomiast kolejną produkcją jest spin-off gry Control. Wszystkie mają zadebiutować najwcześniej dopiero w 2025 roku.

Oczywiście są to wstępne terminy, które zapewne i tak w cyklu produkcyjnym doczekają się wielu korekt i poprawek. Dobrze byłoby, gdyby te modyfikacje nie opóźniły zbytnio ich premier, ale tego nie możemy być pewni.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.