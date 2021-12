Disco Elysium: The Final Cut już z polskimi napisami. Zwiastun prezentuje aktualizację

fot. ZA/UM

Disco Elysium: The Final Cut otrzymało długo wyczekiwaną aktualizację, która wprowadza do gry polskie napisy. Wiele osób czekało na tłumaczenie, bo produkcja ta zawiera naprawdę sporo tekstu i do tej pory wymagała dobrej znajomości języka angielskiego.

Na rynek trafiło też pudełkowe wydanie gry w wersji na konsole PlayStation 4 i Xbox One. W jego skład, poza grą, wchodzi również plakat o wymiarach 46 na 61 centymetrów, możliwość darmowej aktualizacji do PS5 i Xboksa Series S/X, a także kod na pobranie cyfrowego, 190-stronnicowego artbooka

Disco Elysium zadebiutowało w 2019 roku na PC. Gra zebrała bardzo wysokie oceny w branżowych mediach i z czasem doczekała się portów na konsole PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze