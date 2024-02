Thunderbolts i Blade nie pojawią się w 2025 roku. Znów będą opóźnione?

fot. MovieWeb/Marvel

Disney ogłosił podczas rozmów z inwestorami swoją rozpiskę filmów, które będą miały premierę w 2025 roku. Wśród nich nie znalazły się dwie produkcje Kinowego Uniwersum Marvela, których premiery zapowiadano właśnie na ten czas. Mowa oczywiście o Thunderbolts oraz Blade, the Vampire Slayer z Mahershalą Alim w roli głównej. Nie powinno to być wielkim zaskoczeniem ze względu na to, jak trudne warunki miały obie z tych produkcji w drodze do rozpoczęcia realizacji. Prace nad obiema z nich zostały wstrzymane z powodu strajku aktorów oraz scenarzystów z 2023 roku. Thunderbolts do tego boryka się od jakiegoś czasu z problemem zmieniania aktorów odgrywających postaci - odejście Ayo Edebiri oraz Stevena Yeuna zmusiło do poszukiwania zastępstw, natomiast Blade, the Vampire Slayer poszukiwał przez pewien czas odpowiedniego reżysera i scenarzysty, a koncepcja na fabułę ulegała zmianie. Miejmy nadzieję, że to ostatnie problemy, jakie obie z tych produkcji spotkały na swojej drodze. Dobrym prognostykiem jest zapowiedź Sebastiana Stana o pojawieniu się obsady Thunderbolts na planie zdjęciowym w niedalekiej przyszłości.

Na ten moment nie wiadomo, kiedy oba te filmy pojawią się w kinach.

Jakie filmy zadebiutują w 2025 roku zamiast Thunderbolts i Blade'a?

Bob Iger potwierdził jednocześnie, że te filmy będzie można obejrzeć w 2025 roku w kinach:

Captain America: Brave New World

Fantastyczna czwórka

Elio

Zwierzogród 2

Avatar 3