Przeczytaj w weekend
Reklama
placeholder

Disney zrezygnował z adaptacji kultowej starej bajki. Reżyser czekał, czekał i czekał

Czasem przedstawiasz projekt przełożonym i dostajesz zielone światło. Potem zmienia się administracja i przechodzisz cały proces ponownie. A potem –​ jeszcze raz. Questlove​ zdradził, jak wyglądała anulacja adaptacji Aryskotratów.
placeholder
Reklama
placeholder
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  Aryskotraci 
Disney
31. Aryskotraci fot. Disney
Reklama

Aryskotraci to kultowa bajka Disneya z 1970 roku. Miała doczekać się wersji live-action, jak wiele innych klasyków z Domu Myszki Miki. Ahmir Thompson, znany jako Questlove, został wybrany do wyreżyserowania projektu. Miał również odpowiadać za muzykę. Niestety, ostatnio ujawnił, że remake został anulowany i nie należy się go spodziewać w najbliższej przyszłości, jeśli w ogóle. Teraz ujawnił nowe szczegóły w sprawie.

Questlove o anulacji live-action bajki Aryskotraci 

Disney miał trzeciego prezesa. Zwykle, gdy pojawia się nowa administracja, to niezależnie od wszystkiego, wprowadzi jakieś zmiany – zaczął Questlove w Score: The Podcast.

Następnie wyjaśnił, że przedstawił nowemu szefostwu Disneya swoją wizję na adaptację bajki Aryskotraci, kilka kawałków muzycznych, które miały zostać użyte, a także kolegów z zespołu, z którymi miał pracować. Questlove za trzecim razem, gdy musiał robić prezentację, pomyślał, że być może ten projekt nie jest mu pisany. Prace nie posuwały się w ogóle do przodu i w tym czasie mógł zająć się innymi i pewniejszymi projektami, zamiast czekać w nieskończoność na konkrety od Disneya. 

Naprawdę chciałbym stworzyć ten projekt, ale jest jakieś 20 innych rzeczy, którymi mógłbym się zająć. Zwykle nie robię wielkich ogłoszeń, póki coś nie będzie gotowe, ale dosłownie mam jeszcze cztery inne filmy. Jestem zajęty do 2029-2030 roku. Więc najwyraźniej nie było mi to pisane. Może uda się w przyszłości.

Szalone teorie z bajek Disneya i Pixara - Auta zabiły swoich właścicieli, a Tarzan, Elsa i Anna są spokrewnieni

arrow-left Fot. Disney, Pixar arrow-right

Źródło: Deadline

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  Aryskotraci 
Disney
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

Oceń

1970
Aryskotraci
Oglądaj TERAZ Aryskotraci Animowany

Najnowsze

1 Kadr z filmu DZIKI w reżyserii Macieja Kawulskiego
-

DZIKI - pierwsze zdjęcia. To epicki polski film kręcony tą samą kamerą, co Diuna

2 Clayface w komiksach
-

DCU po Supermanie szykuje prawdziwy horror. Pierwsze zdjęcia z planu

3 Motorheads
-

Serial Prime Video anulowany po 1. sezonie. Co teraz?

4 Solo Leveling
-
Plotka

Live-action hitu Solo Leveling nadchodzi. To ONA może zagrać ważną postać kobiecą

5 Recher Bruce Wayne Batman
-

Czy gwiazda Reachera zagra Batmana? Alan Ritchson potwierdza: spotkał się z Gunnem

6 Lilo & Stitch
-

Co Disney+ przyszykowało na wrzesień 2025 roku? Sprawdźcie listę nowości

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s21e09

Starożytni kosmici

s21e05

Najniebezpieczniejszy zawód świata

s46e09

Na sygnale

s2025e171

Anderson Cooper 360

s52e13

Great Performances

s01e03

s01e12

s03e11
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Gears of War: Reloaded

26

sie

Gra

Gears of War: Reloaded
Z krwi i ognia

27

sie

Książka

Z krwi i ognia
Wyjaśniamy morderstwa

27

sie

Książka

Wyjaśniamy morderstwa
Kobieta, która oszukała świat. Historia Belle Gibson i największego skandalu wellness

27

sie

Książka

Kobieta, która oszukała świat. Historia Belle Gibson i największego skandalu wellness
Metal Gear Solid Δ: Snake Eater

28

sie

Gra

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Jessica Henwick
Jessica Henwick

ur. 1992, kończy 33 lat

Camilla Läckberg
Camilla Läckberg

ur. 1974, kończy 51 lat

Elden Henson
Elden Henson

ur. 1977, kończy 48 lat

Michael Chiklis
Michael Chiklis

ur. 1963, kończy 62 lat

Cameron Diaz
Cameron Diaz

ur. 1972, kończy 53 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-

Na sygnale: kiedy premiera nowego sezonu serialu? Już wiadomo

3
-

Głos Oli Filipek znamy od lat. Co warto o niej wiedzieć?

4

Znani aktorzy reklamowali alkohol. Jest akt oskarżenia

5

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

6

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

7

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 694-698. Co się wydarzy?

8

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

9

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

10

Lanberry niedawno nagrała duet z Marylą Rodowicz. Co o niej wiemy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV