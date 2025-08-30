Disney zrezygnował z adaptacji kultowej starej bajki. Reżyser czekał, czekał i czekał
Czasem przedstawiasz projekt przełożonym i dostajesz zielone światło. Potem zmienia się administracja i przechodzisz cały proces ponownie. A potem – jeszcze raz. Questlove zdradził, jak wyglądała anulacja adaptacji Aryskotratów.
Aryskotraci to kultowa bajka Disneya z 1970 roku. Miała doczekać się wersji live-action, jak wiele innych klasyków z Domu Myszki Miki. Ahmir Thompson, znany jako Questlove, został wybrany do wyreżyserowania projektu. Miał również odpowiadać za muzykę. Niestety, ostatnio ujawnił, że remake został anulowany i nie należy się go spodziewać w najbliższej przyszłości, jeśli w ogóle. Teraz ujawnił nowe szczegóły w sprawie.
Questlove o anulacji live-action bajki Aryskotraci
Następnie wyjaśnił, że przedstawił nowemu szefostwu Disneya swoją wizję na adaptację bajki Aryskotraci, kilka kawałków muzycznych, które miały zostać użyte, a także kolegów z zespołu, z którymi miał pracować. Questlove za trzecim razem, gdy musiał robić prezentację, pomyślał, że być może ten projekt nie jest mu pisany. Prace nie posuwały się w ogóle do przodu i w tym czasie mógł zająć się innymi i pewniejszymi projektami, zamiast czekać w nieskończoność na konkrety od Disneya.
Źródło: Deadline
