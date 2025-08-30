Disney zrezygnował z adaptacji kultowej starej bajki. Reżyser czekał, czekał i czekał

fot. Disney

Aryskotraci to kultowa bajka Disneya z 1970 roku. Miała doczekać się wersji live-action, jak wiele innych klasyków z Domu Myszki Miki. Ahmir Thompson, znany jako Questlove, został wybrany do wyreżyserowania projektu. Miał również odpowiadać za muzykę. Niestety, ostatnio ujawnił, że remake został anulowany i nie należy się go spodziewać w najbliższej przyszłości, jeśli w ogóle. Teraz ujawnił nowe szczegóły w sprawie.

Questlove o anulacji live-action bajki Aryskotraci

Disney miał trzeciego prezesa. Zwykle, gdy pojawia się nowa administracja, to niezależnie od wszystkiego, wprowadzi jakieś zmiany – zaczął Questlove w Score: The Podcast.

Następnie wyjaśnił, że przedstawił nowemu szefostwu Disneya swoją wizję na adaptację bajki Aryskotraci, kilka kawałków muzycznych, które miały zostać użyte, a także kolegów z zespołu, z którymi miał pracować. Questlove za trzecim razem, gdy musiał robić prezentację, pomyślał, że być może ten projekt nie jest mu pisany. Prace nie posuwały się w ogóle do przodu i w tym czasie mógł zająć się innymi i pewniejszymi projektami, zamiast czekać w nieskończoność na konkrety od Disneya.

Naprawdę chciałbym stworzyć ten projekt, ale jest jakieś 20 innych rzeczy, którymi mógłbym się zająć. Zwykle nie robię wielkich ogłoszeń, póki coś nie będzie gotowe, ale dosłownie mam jeszcze cztery inne filmy. Jestem zajęty do 2029-2030 roku. Więc najwyraźniej nie było mi to pisane. Może uda się w przyszłości.

