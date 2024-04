Co powiecie na Marvel Channel? Nowa plotki mówi, że Disney+ wprowadzi specjalne kanały poświęcone swoim markom

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Jeśli najnowsza plotka się sprawdzi, to będzie można mówić o tym, że historia zatoczyła koło. Telewizja miała swoje złote okresy, ale zwykle pozostawała w cieniu znacznie popularniejszego i bardziej prestiżowego kina. Później wiele jakościowych produkcji pojawiło się w ramówce, w sporej mierze za sprawą takich stacji jak FX czy HBO. I choć dalej sobie one dobrze radzą, to musiało dojść do pewnych transformacji. Pojawienie się Netflixa zaburzyło rynek medialny, a dziś nie da się odpędzić od platform streamingowych, które przytłaczają mnogością abonamentów, subskrypcji. Bardzo możliwe jednak, że w pewien sposób wrócimy do punktu wyjścia.

Disney+ wprowadzi specjalne, całodobowe kanały poświęcone swoim markom?

Według nowej plotki Disney+ ma plany na wprowadzenie nowego modelu subskrypcyjnego, który udostępniałby abonamentom całodobowe, dedykowane kanały wyświetlające produkcje związane z markami, które podlegają Disneyowi, czyli na przykład Gwiezdne Wojny, filmy i seriale ze świata Kinowego Uniwersum Marvela, czy też rozmaite bajki i inne. Oznacza to w praktyce, że mógłby powstać kanał, który wyświetlałby całą dobę same produkcje z MCU, dla przykładu.

Nie jest to nowość. Istnieje wiele podobnych telewizji, na przykład Tubi. To platforma, która pozbawiona jest jakichkolwiek reklam. Tu insiderzy wskazują, że bardzo możliwe, że nie tylko Disney+ wprowadzi dodatkowy plan, by mieć dostęp do takich kanałów, ale też stworzy specjalne progi z reklamami, których opłacenie będzie możliwością na pozbycie się ich.

Taka decyzja nie powinna też dziwić. Ludzie nadal chętnie oglądają telewizję wbrew pozorom, a sukces Tubi jest tego najlepszym dowodem. To platforma, która ma lepsze wyniki oglądalności od Peacock, HBO Max czy Apple TV+.

A Wy oglądalibyście kanał poświęcony wyłącznie Gwiezdnym Wojnom lub Marvelowi?