Seba dissuje na Tadka Boniachę z The Office PL. To przejdzie do historii

Jeśli myśleliście, że twórcy polskiego The Office już niczym was nie zaskoczą, nic bardziej mylnego. Przypomnijmy, że na początku grudnia 2025 roku znana z serialu fikcyjna woda Kropliczanka została... sponsorem MKP Pogoń Siedlce. Z tej okazji zwołano nawet specjalną konferencję, na której pojawił się sam dyrektor klubu Łukasz Firus i prezes Holc. Na kolejną niespodziankę nie trzeba było długo czekać. Tym razem twórcy i członkowie obsady The Office PL stworzyli wspólnie diss, który przejdzie do historii polskiego hip-hopu.

Tadek Boniacha z The Office PL został... zdissowany

Twórcy The Office PL znowu przeszli samych siebie. 5 grudnia CANAL+ podzielił się na swoim kanale na YouTubie... dissem księgowego Seby na Tadka Boniachę (granego przez Wojciecha Żołądkowicza). Utwór otrzymał tytuł Tadek Z****cha (Tadek Boniacha FULL DISS). Na końcu tytułu oczywiście nie mogło zabraknąć charakterystycznego napisu ''HIT''. Jak można przeczytać w opisie utworu:

Historia polskiego hip-hopu dzieje się na naszych oczach. Przed Wami diss Seby na Tadka Boniachę!

Diss na Tadka doczekał się też teledysku. Nie mogło w nim zabraknąć samego Seby, czyli Jana Sobolewskiego. W klipie wystąpili też Adam Woronowicz (jako Darek) oraz Adam Bobik (jako Łuki). Poza aktorami częścią tego historycznego klipu zostały również tancerki - Sylwia Rażna i Katarzyna Zawadzka - oraz ochroniarze - Michał Zakrzewski i Robert Kalinowski.

