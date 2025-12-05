Przeczytaj w weekend
Seba dissuje na Tadka Boniachę z The Office PL. To przejdzie do historii

Twórcy serialu The Office PL nie przestają zaskakiwać. Na początku grudnia 2025 roku podzielili się dissem, który przejdzie do historii polskiego hip-hopu. Diss doczekał się też teledysku z udziałem członków obsady serialu.
Klaudia Woźniak
Tagi:  the office pl 
Kadr z teledysku The Office PL fot. YouTube: CANAL+ Polska
Jeśli myśleliście, że twórcy polskiego The Office już niczym was nie zaskoczą, nic bardziej mylnego. Przypomnijmy, że na początku grudnia 2025 roku znana z serialu fikcyjna woda Kropliczanka została... sponsorem MKP Pogoń Siedlce. Z tej okazji zwołano nawet specjalną konferencję, na której pojawił się sam dyrektor klubu Łukasz Firus i prezes Holc. Na kolejną niespodziankę nie trzeba było długo czekać. Tym razem twórcy i członkowie obsady The Office PL stworzyli wspólnie diss, który przejdzie do historii polskiego hip-hopu.

Tadek Boniacha z The Office PL został... zdissowany

Twórcy The Office PL znowu przeszli samych siebie. 5 grudnia CANAL+ podzielił się na swoim kanale na YouTubie... dissem księgowego Seby na Tadka Boniachę (granego przez Wojciecha Żołądkowicza). Utwór otrzymał tytuł Tadek Z****cha (Tadek Boniacha FULL DISS). Na końcu tytułu oczywiście nie mogło zabraknąć charakterystycznego napisu ''HIT''. Jak można przeczytać w opisie utworu:

Historia polskiego hip-hopu dzieje się na naszych oczach. Przed Wami diss Seby na Tadka Boniachę!

Diss na Tadka doczekał się też teledysku. Nie mogło w nim zabraknąć samego Seby, czyli Jana Sobolewskiego. W klipie wystąpili też Adam Woronowicz (jako Darek) oraz Adam Bobik (jako Łuki). Poza aktorami częścią tego historycznego klipu zostały również tancerki -  Sylwia Rażna i Katarzyna Zawadzka - oraz ochroniarze - Michał Zakrzewski i Robert Kalinowski. 

O tym, jak brzmi diss Tadek Z****cha, możecie przekonać się poniżej:

Źródło: YouTube: CANAL+ Polska

Powiązane seriale

4,6

2024
The Office Komedia

