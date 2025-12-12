placeholder
Reklama
placeholder

Netflix wygrał. Twórcy anulowanego serialu grozi nawet 90 lat więzienia

Netflix zainwestował dużo pieniędzy i czasu w serial Conquest/White Horse​. Carl Rinsch​ za to zainwestował pieniądze Netflixa w materace, drogie zegarki i kryptowaluty. Wyrok sądu jest jednoznaczny.
placeholder
Reklama
placeholder
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  Carl Rinsch 
netflix
47 Roninów Netflix
Reklama

Carl Rinsch został uznany za winnego. Rada przysięgłych w Nowym Jorku orzekła, że ​​oszukał Netflixa na ponad 11 milionów dolarów. Pieniądze miały być częścią kwoty, jaką dostał od platformy streamingowej na nakręcenie nowego serialu sci-fi. Proces trwał niecałe dwa tygodnie, a Rinschowi grozi teraz kara do 90 lat więzienia za oszustwa finansowe i związane z nimi zarzuty.

Cała sprawa brzmi dość surrealistycznie. Reżyser, najbardziej znany z filmu 47 roninów z Keanu Reevesem w roli głównej, miał stworzyć dla Netflixa serial science fiction o roboczej nazwie Conquest/White Horse. Pracował nad nim między 2018 a 2020 rokiem. Czas jednak mijał, postępów, a pieniądze znikały z konta. Ponoć filmowiec wydał je między innymi na zakup materaca Hästens Grand Vividus za ponad 400 tysięcy dolarów, a to tylko jeden z wielu ekstrawaganckich i drogich przedmiotów na liście. Miały być rzekomo rekwizytami w serialu, jednak sąd uznał, że po pierwsze tak kosztowne rzeczy zwykle się tylko wypożycza, a po drugie nie były w ogóle potrzebne do takiej produkcji. Dodatkowo miał przeznaczyć sporą część kwoty na kryptowaluty i opłacenie prawników rozwodowych. W międzyczasie niepokój zaczęło wzbudzać również zachowanie Rinscha, którzy między innymi uważał, że odkrył tajny mechanizm transmisji COVID-19 oraz że potrafi przewidywać uderzenia piorunów i trzęsienia ziemi. 

Netflix chce zwrotu pieniędzy. Reżyser miał kupić materace za ponad 600 tysięcy dolarów

Ostatecznie Netflix oficjalnie anulował serial sci-fi Conquest/White Horse w 2021 roku. Choć dodatkowa pożyczka w wysokości 11 miliona dolarów, o którą swego czasu poprosił Rinsch, miała być przeznaczona na dokończenie 1. sezonu, w rzeczywistości nie został wyprodukowany ani jeden odcinek. Początkowo myślano, że projekt będzie mógł konkurować ze Star Wars czy Grą o tron, a reżyser, szkolony pod okiem samego Ridleya Scotta, był uznawany za wschodzący talent Hollywood. Tymczasem platforma streamingowa skończyła zarówno bez gotowego serialu, jak i bez pieniędzy przeznaczonych na jego rozwój. Za to kulisy całej wciąż zadziwiają odbiorców, od dziwacznych zakupów Rinscha, po ogromny kredyt zaufania, jakim obdarzył go Netflix mimo kolejnych czerwonych flag. 

Źródło: www.worldofreel.com

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  Carl Rinsch 
netflix
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

6,2

2013
47 Roninów
Oglądaj TERAZ 47 Roninów Przygodowy

Najnowsze

1 The Dropout
-

Nowy serial kryminalny Prime Video na podstawie bestsellerowej książki. Seyfried w roli głównej

2 Wolverine - Logan
-
Spoilery

Co czeka Wolverine'a w Avengers: Doomsday? Tajemnicze wpisy zapowiadają "krzyki fanów"

3 Ród Smoka - sezon 3
-

HBO Max 2026 - zapowiedź. Wojna w Westeros, powrót Euforii i nowe urywki serialu DCU

4 Supergirl
-

Analiza zwiastuna Supergirl i lista easter eggów. Krytyka za podobieństwo do Strażników Galaktyki w sieci

5 Daredevil
-

Daredevil od Netfliksa czy jednak Disney+? Showrunner wskazuje przewagę jednego z seriali

6 Diablo IV: Lord of Hatred
-

Diablo IV: Lord of Hatred zapowiedziane! Paladyn powraca do Sanktuarium

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s24e11

Piekielna kuchnia Gordona Ramsaya

s16e20

SpongeBob Kanciastoporty

s16e21

SpongeBob Kanciastoporty

s2025e239

Moda na sukces

s33e11

The Graham Norton Show

s42e333

Ridiculousness

s42e331

Ridiculousness

s42e332

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Surowa młodość

08

gru

Film

Surowa młodość
Kuba i Alaska

09

gru

Film

Kuba i Alaska
Jeśli dzisiaj umrę

09

gru

Film

Jeśli dzisiaj umrę
Szósta dzielnica

09

gru

Film

Szósta dzielnica
W służbie dialogu

09

gru

Film

W służbie dialogu
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Regina Hall
Regina Hall

ur. 1970, kończy 55 lat

Piotr Witkowski
Piotr Witkowski

ur. 1988, kończy 37 lat

Jennifer Connelly
Jennifer Connelly

ur. 1970, kończy 55 lat

Magdalena Boczarska
Magdalena Boczarska

ur. 1978, kończy 47 lat

Mayim Bialik
Mayim Bialik

ur. 1975, kończy 50 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

2
-

The Floor: finał. Kto wygrał 4. edycję programu?

3
-
Spoilery

M jak miłość: streszczenie odcinków 1896-1899. Co się wydarzy?

4

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

5

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 349-352. Co się wydarzy?

6

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 343-348. Co się wydarzy?

7

Ślub od pierwszego wejrzenia: WSZYSTKIE ekspertki rezygnują z programu

8

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 763-767. Co się wydarzy?

9

Eurowizja Junior 2025: gdzie oglądać konkurs?

10

Na sygnale: streszczenie odcinków 805-809. Co się wydarzy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV