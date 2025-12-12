Netflix wygrał. Twórcy anulowanego serialu grozi nawet 90 lat więzienia

Netflix

Carl Rinsch został uznany za winnego. Rada przysięgłych w Nowym Jorku orzekła, że ​​oszukał Netflixa na ponad 11 milionów dolarów. Pieniądze miały być częścią kwoty, jaką dostał od platformy streamingowej na nakręcenie nowego serialu sci-fi. Proces trwał niecałe dwa tygodnie, a Rinschowi grozi teraz kara do 90 lat więzienia za oszustwa finansowe i związane z nimi zarzuty.

Cała sprawa brzmi dość surrealistycznie. Reżyser, najbardziej znany z filmu 47 roninów z Keanu Reevesem w roli głównej, miał stworzyć dla Netflixa serial science fiction o roboczej nazwie Conquest/White Horse. Pracował nad nim między 2018 a 2020 rokiem. Czas jednak mijał, postępów, a pieniądze znikały z konta. Ponoć filmowiec wydał je między innymi na zakup materaca Hästens Grand Vividus za ponad 400 tysięcy dolarów, a to tylko jeden z wielu ekstrawaganckich i drogich przedmiotów na liście. Miały być rzekomo rekwizytami w serialu, jednak sąd uznał, że po pierwsze tak kosztowne rzeczy zwykle się tylko wypożycza, a po drugie nie były w ogóle potrzebne do takiej produkcji. Dodatkowo miał przeznaczyć sporą część kwoty na kryptowaluty i opłacenie prawników rozwodowych. W międzyczasie niepokój zaczęło wzbudzać również zachowanie Rinscha, którzy między innymi uważał, że odkrył tajny mechanizm transmisji COVID-19 oraz że potrafi przewidywać uderzenia piorunów i trzęsienia ziemi.

Netflix chce zwrotu pieniędzy. Reżyser miał kupić materace za ponad 600 tysięcy dolarów

Ostatecznie Netflix oficjalnie anulował serial sci-fi Conquest/White Horse w 2021 roku. Choć dodatkowa pożyczka w wysokości 11 miliona dolarów, o którą swego czasu poprosił Rinsch, miała być przeznaczona na dokończenie 1. sezonu, w rzeczywistości nie został wyprodukowany ani jeden odcinek. Początkowo myślano, że projekt będzie mógł konkurować ze Star Wars czy Grą o tron, a reżyser, szkolony pod okiem samego Ridleya Scotta, był uznawany za wschodzący talent Hollywood. Tymczasem platforma streamingowa skończyła zarówno bez gotowego serialu, jak i bez pieniędzy przeznaczonych na jego rozwój. Za to kulisy całej wciąż zadziwiają odbiorców, od dziwacznych zakupów Rinscha, po ogromny kredyt zaufania, jakim obdarzył go Netflix mimo kolejnych czerwonych flag.