Po sprawie Kimmela akcjonariusze Disneya grożą pozwem. Co zrobi Trump?
Akcjonariusze Disneya zagrozili firmie podjęciem kroków prawnych po zeszłotygodniowym zawieszeniu programu Jimmy'ego Kimmela. Chcą oni wiedzieć, czy decyzje w tej sprawie były "podyktowane naciskami politycznymi". Pojawiają się też głosy, że Donald Trump sam może pozwać Disneya i ABC.
To z całą pewnością nie jest najłatwiejszy czas dla The Walt Disney Company, a konsekwencje zeszłotygodniowego zdjęcia z anteny stacji ABC programu Jimmy'ego Kimmela stają się coraz większe. W Stanach Zjednoczonych jest już głośno o skierowanym do dyrektora generalnego firmy, Boba Igera, liście, którego autorami są prawnicy reprezentujący akcjonariuszy Disneya. Domagają się oni udzielenia szczegółowych wyjaśnień w sprawie zawieszenia prezentera, w przypadku braku odpowiedzi grożąc pozwem.
W rzeczonym liście prawnicy Amerykańskiej Federacji Nauczycieli, związku zawodowego AFL-CIO i Reporterów bez Granic (wszystkie z tych instytucji posiadają akcje Disneya) stwierdzają:
W napisanym żargonem prawniczym liście pada też bezpośrednie nawiązanie do sprawy Kimmela:
Byli pracownicy ABC News domagają się podjęcia działań
Swoją odezwę do Boba Igera skierowało również 100 byłych pracowników i pracowniczek ABC News, którzy domagają się od szefa Disneya dania jasno do zrozumienia, że firma i zarazem stacja ABC "nie dadzą się uciszyć ani zastraszyć naciskami politycznymi":
Kwota 16 mln USD, o której mowa wyżej, to cena ugody, jaką Disney wypłacił Donaldowi Trumpowi w procesie o zniesławienie. Amerykański prezydent wytoczył go w zeszłym roku, pozywając ABC i George'a Stephanopoulosa - dziennikarz w swoim programie "This Week" stwierdził, że Trump został uznany winnym "gwałtu" przez ławę przysięgłych w Nowym Jorku. W rzeczywistości uznano go winnym "napaści seksualnej".
Trump też szykuje pozew?
Amerykańska opinia publiczna zastanawia się również nad tym, co Trump zrobi w sprawie Kimmela. Spekuluje się, że działania regulacyjne - zapowiadane wcześniej przez Brendana Carra - podejmie Federalna Komisja Łączności. Nie jest jednak wykluczone, że sam prezydent zdecyduje się na wytoczenie kolejnego procesu o zniesławienie. W ostatnim odcinku swojego programu próbował to nawet przewidzieć sam Jimmy Kimmel, który w monologu otwierającym mówił:
Źródło: Deadline
