Disney+ jesienią w Polsce? Filmy komiksowe studia niedługo znikną z HBO GO

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Informowaliśmy, że filmy MCU będą dostępne online w HBO GO. Z góry założyliśmy, że platforma będzie mieć je przez najbliższe miesiące, bo przeważnie licencja jest wykupowana na dłuższy okres czasu.

Okazuje się, że sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Na Instagramie HBO GO czytamy, że większość tych tytułów będzie dostępna w platformie tylko do 31 maja 2020 roku. Natomiast Avengers: Czas Ultrona, Avengers: Wojna bez granic oraz Avengers: Koniec gry do 7 czerwca 2020 roku.

Przypuszczamy, że tak szybkie wygaśnięcie licencji może mieć związek z nadchodzącym wejściem platformy Disney+ na rynek Polski. Wiemy, że w wielu krajach premiera tego VOD jest opóźniona między innymi z przyczyn braku licencji do tytułów należących do Disneya oraz studiów, których są oni właścicielami. Taki ruch może sugerować, że Disney będzie powoli wygasać licencje innym platformom, aby móc wejść na polski rynek ze swoją biblioteką.

Przypomnijmy o dziwnej sytuacji z 9 marca 2020 roku. Wówczas Disney w oficjalnej informacji prasowej wymienił kraje, w których latem 2020 roku pojawi się platforma Disney+. Polska była na tej liście. Niedługi czas później nasz kraj został z tej prasówki usunięty, a Disney Polska stwierdzili, że planują start w 2021 roku.

Być może sytuacja z HBO GO to pierwszy krok na tej drodze. Wygasanie licencji musi nastąpić nie tylko w tej platformie, aby Disney+ mógł trafić na nasz rynek. Mamy nadzieję, że jednak nastąpi to jeszcze w 2020 roku.

Jest to oczywiście spekulacja oparta na tym, co dzieje się w HBO GO i żadnych nowych oficjalnych informacji na ten temat nie ma,