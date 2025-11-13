placeholder
Reklama
placeholder

Disney rusza ze świątecznym spotem. Twórca Thora: Ragnarok serwuje emocje w swoim stylu

Nowy świąteczny spot Disneya to krótka opowieść, która z zaskoczenia łapie za serce. Taika Waititi nadaje jej lekkość i czułość, zamieniając przypadkowy dziecięcy rysunek w opowieść o prezencie, który pojawia się dokładnie wtedy, gdy najmniej się tego oczekuje.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Amelia Figiela
Amelia Figiela
Tagi:  taika waititi 
toy story Disney
Świąteczna opowieść Disneya: Nasze najlepsze Święta https://www.youtube.com/@Disney_Polska
Reklama

Za świąteczną animację Nasze najlepsze Święta odpowiada Taika Waititi – twórca znany z bardzo charakterystycznego stylu. Autor Thora: Ragnarok, Jojo Rabbit i Dzikich łowów łączy tu swoje charakterystyczne poczucie humoru z subtelną, wyciszoną emocjonalnością. W tym krótkim spocie rezygnuje z głośnego stylu na rzecz ciepłej, pastelowej historii, która działa właśnie dzięki swojej prostocie.

Zobacz świąteczny spot Disneya

Centralnym punktem historii jest dziewczynka, która przez przypadek umieszcza w liście do Mikołaja niedokończony rysunek. Ten drobny błąd sprawia, że pod choinką pojawia się żywy Bazgrołek – niezdarny, kreskówkowy, ale natychmiast ujmujący. Cała relacja między bohaterami opiera się na zaskoczeniu, akceptacji i tej disneyowskiej „miękkości”, która potrafi wywołać uśmiech nawet w krótkiej formie.

 

Mrugnięcie do świata Toy Story

W spocie znalazły się również bezpośrednie odniesienia do Toy Story. W jednej ze scen pojawia się moment odpakowywania prezentu spod choinki, w którym znajduje się figurka Chudego. W finale animacji dziewczynka zdejmuje zabawkowe usta z figurki Pana Bulwy. To proste wizualne odwołania, które jasno wskazują na nawiązania do uniwersum Pixara.

Źródło: Youtube Disney Polska

Amelia Figiela
Amelia Figiela
Tagi:  taika waititi 
toy story Disney
Reklama
placeholder
Powiązane osoby

Najnowsze

1 28 lat później: Świątynia kości
-

Nadchodzi sequel tegorocznego hitu! Nowe zdjęcie z 28 lat później: Świątynia kości

2 2. sezon Monarch: Dziedzictwo potworów
-

2. sezon Monarch z pierwszym zwiastunem i datą premiery. Kong wraca w dużo groźniejszej formie

3 Super Mario Galaxy 2
-

Obsada sequelu Mario zaskakuje nową gwiazdą. Illumination dokręca tempo.

4 Fallout 2 sezon
-

Fallout 2. sezon - zwiastun i data premiery. Szpon śmierci, Legion Cezara... co za widowisko!

5 Masters of the Universe: Revolution
-

Pierwsza reakcja na Masters of the Universe! Odbyły się prywatne pokazy

6 Scarlet Witch
-

Scarlet Witch wróci w najbardziej wyczekiwanym filmie MCU? Elizabeth Olsen odpowiada

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s14e07

Chicago Fire

s27e08

Miasteczko South Park

s28e03

Miasteczko South Park

s11e07

Chicago Med

s13e07

Chicago PD

s49e08

Ryzykanci

s2025e220

Moda na sukces

s42e278

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Lumines Arise

11

lis

Gra

Lumines Arise
Między światłem a cieniem

12

lis

Książka

Między światłem a cieniem
Daliśmy radę, chłopaku. Wspomnienia

12

lis

Książka

Daliśmy radę, chłopaku. Wspomnienia
Her Story

12

lis

Film

Her Story
Summer Time Machine Blues

12

lis

Film

Summer Time Machine Blues
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Julia Kamińska
Julia Kamińska

ur. 1987, kończy 38 lat

Gerard Butler
Gerard Butler

ur. 1969, kończy 56 lat

Devon Bostick
Devon Bostick

ur. 1991, kończy 34 lat

Joe Mantegna
Joe Mantegna

ur. 1947, kończy 78 lat

Steve Zahn
Steve Zahn

ur. 1967, kończy 58 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

4

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 739-743. Co się wydarzy?

5

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

8

Taniec z Gwiazdami - kto już odpadł w 17. edycji?

9

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

10

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV