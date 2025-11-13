Disney rusza ze świątecznym spotem. Twórca Thora: Ragnarok serwuje emocje w swoim stylu
Nowy świąteczny spot Disneya to krótka opowieść, która z zaskoczenia łapie za serce. Taika Waititi nadaje jej lekkość i czułość, zamieniając przypadkowy dziecięcy rysunek w opowieść o prezencie, który pojawia się dokładnie wtedy, gdy najmniej się tego oczekuje.
Za świąteczną animację Nasze najlepsze Święta odpowiada Taika Waititi – twórca znany z bardzo charakterystycznego stylu. Autor Thora: Ragnarok, Jojo Rabbit i Dzikich łowów łączy tu swoje charakterystyczne poczucie humoru z subtelną, wyciszoną emocjonalnością. W tym krótkim spocie rezygnuje z głośnego stylu na rzecz ciepłej, pastelowej historii, która działa właśnie dzięki swojej prostocie.
Zobacz świąteczny spot Disneya
Centralnym punktem historii jest dziewczynka, która przez przypadek umieszcza w liście do Mikołaja niedokończony rysunek. Ten drobny błąd sprawia, że pod choinką pojawia się żywy Bazgrołek – niezdarny, kreskówkowy, ale natychmiast ujmujący. Cała relacja między bohaterami opiera się na zaskoczeniu, akceptacji i tej disneyowskiej „miękkości”, która potrafi wywołać uśmiech nawet w krótkiej formie.
Mrugnięcie do świata Toy Story
W spocie znalazły się również bezpośrednie odniesienia do Toy Story. W jednej ze scen pojawia się moment odpakowywania prezentu spod choinki, w którym znajduje się figurka Chudego. W finale animacji dziewczynka zdejmuje zabawkowe usta z figurki Pana Bulwy. To proste wizualne odwołania, które jasno wskazują na nawiązania do uniwersum Pixara.
