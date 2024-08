Disney+ - nowości na wrzesień 2024 roku. To zawsze Agatha i nowy serial LEGO z Gwiezdnych Wojen

fot. Disney+

Reklama

Marvel Studios powraca na Disney+ we wrześniu z premierą nowego serialu, czyli To zawsze Agatha. Poza tym widzowie będą mieli dostęp do nowych, różnorodnych treści. Jeśli męczą Was upały, to z pewnością docenicie produkcję Alex Honnold: Misja na Grenlandii, która opowie o sześciotygodniowej wyprawie w to miejsce. Fani Gwiezdnych Wojen po średnio udanym Akolicie będą mogli spróbować nowego serialu, czyli LEGO Gwiezdne Wojny: Odbuduj galaktykę.

Sprawdźcie poniżej pełną listę wrześniowych nowości w Disney+.

Disney+ - premiery na wrzesień 2024 roku

Alex Honnold: Misja na Grenlandii

Premiera 4 września

Alex Honnold prowadzi sześciotygodniową wyprawę do wschodniej Grenlandii, aby dokonać pierwszego wejścia na jedną z najwyższych niezdobytych ścian skalnych na świecie. Ale to znacznie więcej niż tylko wspinaczka. Z pomocą glacjolog Heidi Sevestre Alex i jego zespół badają wpływ zmian klimatycznych na lodowce, pokrywy lodowe i fiordy w tej odległej części Arktyki.

fot. Disney+

Lego Gwiezdne Wojny: Odbuduj galaktykę



Premiera 13 września

Zwykły nerfopas Sig Greebling usuwa ze świątyni Jedi potężny artefakt, co sprawia, że elementy konstrukcyjne Galaktyki zaczynają się ze sobą mieszać. W tej alternatywnej wersji Galaktyki bohaterowie są złoczyńcami, złoczyńcy bohaterami, a dalsze losy wszystkich mieszkańców zależą od tego, czy Sig znajdzie w sobie odwagę, by przywrócić Galaktyce dawną harmonię.

fot. Disney+

In Vogue: Lata 90

Volume I (odcinki 1-3) - 13 września

Volume II (odcinki 4-6) - 20 września

Lata 90. to dekada, gdy moda high fashion z wybiegu przedostała się do popkultury. Przy udziale najważniejszych osobistości świata mody, filmu i muzyki oraz Anny Wintour i Edwarda Enningfula z Vogue'a, ten przełomowy serial ujawnia kuluarowe historie z najważniejszych momentów lat 90. dla świata mody.

fot. Disney+

To zawsze Agatha

Premiera 19 września

Pozbawiona mocy Agatha Harkness zostaje wyzwolona spod potężnego czaru przez tajemniczego nastolatka. Jakby tego było mało, chłopak błaga ją, żeby zabrała go w podróż legendarną Drogą Wiedźm – niebezpiecznym szlakiem, którego pokonanie pozwala spełnić najskrytsze życzenia. Wspólnie skrzykują krąg czarownic i wyruszają w drogę.

fot. Disney+

Ponadto w wrzesień na Disney+ pojawią się:

Hit Monkey - premiera 2. sezonu 9 września.

Daleka północ - premiera 2. części 4. sezonu 25 września.

Bob's Burgers - premiera 2. części 4. sezonu 25 września.

Ayla i Los Mirror - premiera od 27 września.