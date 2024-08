fot. THQ Nordic

Reklama

Grywalna wersja demonstracyjna Disney Epic Mickey: Rebrushed jest już dostępna do pobrania na wszystkich platformach, na które zmierza ta produkcja: PC (Steam) oraz konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S i Nintendo Switch. Zainteresowani gracze mogą sprawdzić fragment tej klasycznej przygody w nowszym, odświeżonym wydaniu. Demo to także okazja do zapoznania się z podstawowymi mechanikami, takimi jak korzystanie z magicznej farby i rozcieńczalnika, co umożliwia na zmienianie otoczenia i odkrywanie ukrytych sekretów.

Disney Epic Mickey Rebrushed to remake trójwymiarowej platformówki z 2010 roku. Za nową wersję odpowiada studio Purple Lamp. Premierę tego wydania zaplanowano na 24 września 2024 roku. Osoby, które zdecydują się na zakup gry w przedsprzedaży otrzymają bonus w postaci trzech kostiumów oraz wcześniejszy o 24 godziny dostęp do zabawy (tylko na konsolach).