Zła wiadomość dla fanów Marvela - jeden z seriali został usunięty z Disney+

Jak donosi The Direct, Runaways, serial Marvela na podstawie komiksów o tej samej nazwie, został usunięty z Disney+ i Hulu. Wydarzenia, które miały miejsce w serialu, nigdy nie zostały wspomniane w MCU, więc prawdopodobnie w żaden sposób nie wpłynie to na uniwersum.

Przypominamy, że w połowie maja 2023 roku Disney zapowiedział czystkę w swoim serwisie streamingowym. Na jej mocy wiele filmów i seriali zostało trwale usuniętych z jego biblioteki, w tym Willow, The Mysterious Benedict Society, Fałszywa dwunastka czy Mały demon. Disney podąża w ten sposób drogą wytyczoną przez Warner Bros. Discovery, którzy by obciąć koszty, to samo robili z serialami i filmami oryginalnymi tworzonymi dla HBO Max.

https://twitter.com/MCU_Direct/status/1662509185521668096

Disney+ - usunięte seriale i filmy

Pełną listę tytułów znajdziecie poniżej, jednak warto zauważyć, że Runaways pierwotnie nie pojawiło się na niej, a mimo to produkcja została usunięta. Dlatego część fanów obawia się, że inne seriale Marvela, takie jak Agenci T.A.R.C.Z.Y, także mogą być zagrożone.

Drużyna

