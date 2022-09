Disney+ - premiery na październik 2022. Kolejne Gwiezdne Wojny i najlepszy horror roku

fot. Disney+

Jakie nowości na październik w Disney+? Przygotowano kilka ciekawych i też oczekiwanych tytułów, obok których fani seriali i filmów nie przejdą obojętnie. Najgorętszą halloweenową premierę będzie marvelowski Wilkołak nocą, który jest częścią MCU. Horror oparty na komiksach o superbohaterach już zbiera dobre opinie i pojawi się 7 października. W platformie będą też nowe odcinki Andora.

Disney+ - nowe seriale

Do oferty w październiku trafią dwa dobrze oceniane seriale, który miały premierę w USA już wcześniej.

The Bear - 5 października

Głównym bohaterem jest Carmen „Carmy” Berzatto (Jeremy Allen White), młody szef kuchni ze świata wykwintnych restauracji, który po bolesnym odejściu jednego z członków rodziny wraca do Chicago, by prowadzić rodzinny bar z kanapkami – The Original Beef of Chicagoland. Carmy zderza się z rzeczywistością tak odmienną od tego, do czego przywykł, i stara się odnaleźć w prowadzeniu małej firmy, czego nie ułatwiają mu wrodzony upór, oporna obsługa kuchni oraz napięte relacje rodzinne. A wszystko to dzieje się w cieniu straty brata, który popełnił samobójstwo.

Candy: Śmierć w Teksasie - 12 październik

Jest początek lat 80. Candy Montgomery jest idealną gospodynią domową i matką, której absolutnie wszystko dobrze się układa – ma dobrego męża, dwoje dzieci, ładny dom, nawet jej drobne grzeszki są starannie zaplanowane. Jednak gdy narasta w niej presja konformizmu, zaczyna walczyć o odrobinę wolności. Ze skutkiem śmiertelnym.

Gwiezdne Wojny: Opowieści Jedi - 26 października

Nowy serial animowany osadzony w świecie Star Wars. Mamy tutaj historię o młodości hrabiego Dooku i jego ucznia Qui-Gon Jinna, w której pojawia również mistrz Mace Windu. Serial opowie też o tym, co się stało z mistrzynią Yaddle, czyli jedyną przedstawicielką rasy Yody, którą poznaliśmy w Mrocznym Widmie. Będą też historie o młodości Ahsoki, czyli zobaczymy, jak została zrekrutowana do świątyni Jedi.

Poza tym mamy 2. sezony seriali Drużyna oraz The Mysterious Benedict Society, a także 3. sezon europejskiej Wojny światów.

Disney+ - nowe filmy

Rosaline - 14 października

Film Hulu, który wchodzi do D+ równocześnie z premierą w USA. Rosaline to świeże i komediowe spojrzenie na klasyczną historię miłosną „Romea i Julii” Szekspira, opowiedzianą z perspektywy kuzynki Julii, Rosaline, która jest również niedawną miłością Romea. Gdy Romeo poznaje Julię i zaczyna coś do niej czuć, Rosaline łamie się serce i za wszelką cenę próbuje nie dopuścić do słynnego romansu oraz pragnie odzyskać swój obiekt uczuć.

Barbarzyńcy - 26 października

Jeden z najlepszych horrorów 2022 roku. Po premierze w USA zebrał 92% pozytywnych recenzji krytyków.

Młoda kobieta udaje się na rozmowę o pracę do Detroit i rezerwuje dom na nocleg. Gdy przyjeżdża późno na miejsce, okazuje się, że zaszła pomyłka i dom został wynajęty również obcemu mężczyźnie, który już się w nim rozgościł. Wbrew swoim przeczuciom postanawia jednak nie szukać innego miejsca. Wkrótce odkrywa, że jest o wiele więcej powodów do obaw niż niespodziewany gość.

Poza tym pojawi się jeszcze film Grimcutty, czyli nowy horror platformy Hulu. Premiera 10 października.