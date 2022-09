Disney+ taniej. Nowa oferta specjalna platformy streamingowej

Disney+

Jak donosi platforma streamingowa Disney+ już od 8 września od godziny 6:00 rano można będzie zakupić pierwszy miesiąc subskrypcji w platformie w cenie 6,99 złotych. Oferta jest przygotowana dla nowych oraz powracających subskrybentów. Promocja została przygotowana z okazji Disney+ Day, który startuje 8 września. Zakupu subskrypcji można dokonać do 20 września do godziny 8:59. Data raczej nie jest przypadkowa, bo jest to dzień przed premierą najgorętszej premiery platformy we wrześniu, czyli serialu Gwiezdne Wojny: Andor.

Disney+ Day - szczegóły

Przypomnijmy, że celebracja platformy to nie tylko gorące premiery na czele z filmem Thor: miłość i grom, ale także ogłoszenia nowości. Wówczas prawdopodobnie do sieci trafią zapowiedzi nadchodzących hitów platformy. Jednakże do końca nie wiadomo, jaki będzie podział promocji, bo jest to wprowadzenia do wydarzenia D23 Expo, które startuje 9 września, a w sobotę 10 września jest panel Lucasfilmu i Marvel Studios, z którego napłyną gorące materiały i wielkie zapowiedzi.

Na bieżąco będziemy śledzić wydarzenia z Disney+ Day oraz D23 Expo i o nich informować.