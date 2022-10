Disney+ - premiery na listopad 2022. Kontynuacja kultowego fantasy i baśniowa Rozczarowana

fot. Disney+

To będzie gorący listopad w Disney+. Tym razem platforma streamingowa wprowadza do oferty sporo dużych i atrakcyjnych tytułów, obok których trudno będzie przejść obojętnie. Premiera miesiąca w Disney+ bezapelacyjnie jest Willow, czyli kontynuacja kultowego filmu fantasy z lat 80. W tym samym tonie jest też serial Śnięty Mikołaj - serial, który jest kontynuacją trylogii filmowej z lat 90.

Pojawią się też dwa atrakcyjne seriale dla dorosłych tworzone dla platformy Hulu. Są to The Patient ze Stevem Carellem oraz Reboot śmiejący się ze współczesnego podejścia do tworzenia seriali i różnych absurdów z tym związanych.

Z ciekawych, wartych wyróżnienia rzeczy jest film Rozczarowana, czyli kontynuacja hitu Zaczarowana. Amy Adams powraca w głównej roli.

Disney+ - premiery na listopad

WILLOW

SERIAL ORYGINALNY DISNEY+

30 listopada

Premierowe odcinki co tydzień

Nowy serial, będący sequelem przygodowego filmu fantasy Willow tworzonego przez Rona Howarda i George'a Lucasa z 1988 roku. Czarodziej Nelwyn powraca po latach od uratowania cesarzowej Elory Danan, by poprowadzić grupę zuchwałych wyrzutków na niebezpieczną misję ratunkową w świecie przekraczającym granice wyobraźni.

Warwick Davis powraca w Willow w tytułowej roli, a Jonathan Kasdan, Ron Howard, Wendy Mericle, Kathleen Kennedy i Michelle Rejwan pełnią rolę producentów wykonawczych.

BEZ GRANIC Z CHRISEM HEMSWORTHEM

[LIMITLESS WITH CHRIS HEMSWORTH]

SERIAL ORYGINALNY DISNEY+

16 listopada

Dostępne wszystkie odcinki

Chris Hemsworth rozpoczyna misję, by odkryć, jak żyć lepiej i dłużej. Z pomocą światowej klasy ekspertów, rodziny i przyjaciół podejmuje szereg wyzwań, dzięki którym spróbuje pokonać swoje bariery, poszerzyć granice własnych możliwości, a także przeciwdziałać chorobom wieku podeszłego. Hemsworth spróbuje odkryć również, jak możemy uwolnić nasz potencjał, aby jak najdłużej cieszyć się sprawnością, zdrowiem i szczęściem.

ŚNIĘTY MIKOŁAJ: SERIAL

[THE SANTA CLAUSES]

SERIAL ORYGINALNY DISNEY+

16 listopada

Premierowe odcinki co tydzień

Scott Calvin zbliża się do swoich 65. urodzin i zdaje sobie sprawę, że nie może być wiecznie Mikołajem. Zauważa, że zaczyna wykonywać obowiązki Świętego coraz wolniej, ale co ważniejsze, ma rodzinę, która mogłaby czerpać wiele korzyści z życia w normalnym świecie. Szczególnie dwaj synowie, z których jeden dorastał w Lakeside w stanie Illinois, a drugi – na biegunie północnym. Mając do pomocy mnóstwo elfów, Scott postanawia znaleźć odpowiedniego następcę na stanowisku Mikołaja. W tym samym czasie próbuje również przygotować swoich najbliższych na nową przygodę, czyli życie na południe od bieguna.

PACJENT

[THE PATIENT]

SERIAL ORYGINALNY DISNEY+

30 listopada

Dostępne wszystkie odcinki

Pacjent to psychologiczny thriller o terapeucie Alanie Straussie (Steve Carell) więzionym przez swojego pacjenta Sama Fortnera (Domhnall Gleeson), który okazuje się seryjnym mordercą. Specjalista staje przed trudnym terapeutycznym wyzwaniem: powstrzymać mordercze zapędy pacjenta. Aby przeżyć, Alan musi dotrzeć do zaburzonego umysłu Sama i powstrzymać go przed popełnieniem kolejnego morderstwa. Jednak Sam nie chce poruszać bolesnych tematów. Będąc w potrzasku Alan odkrywa nie tylko, jak głęboko sięgają zapędy Sama, ale także jak wiele pracy musi włożyć, by naprawić rozpad własnej rodziny. W obliczu uciekającego czasu Alan desperacko walczy, by powstrzymać Sama, zanim stanie się współwinny dokonywanych przez niego morderstw lub, co gorsza, sam stanie się celem ataku.

DAVID BECKHAM: DRUŻYNA W OPAŁACH

[SAVE OUR SQUAD WITH DAVID BECKHAM]

SERIAL ORYGINALNY DISNEY+

9 listopada

Dostępne wszystkie odcinki

David Beckham wraca w rodzinne strony. Dołącza do klubu Westward Boys we wschodnim Londynie, drużyny grającej w Echo Premier League, od której to zaczęła się jego przygoda z piłką. Westward nie wygrał ani jednego meczu przez cały sezon i w dodatku grozi im kolejny spadek w tabeli. Przed Beckhamem stoi spore wyzwanie. Czy uda mu się uratować drużynę?

ROZCZAROWANA

[DISENCHANTED]

FILM ORYGINALNY DISNEY+

18 listopada

Od ślubu Giselle i Roberta minęło piętnaście lat i z czasem wielkie miasto straciło dla Giselle swój urok. W pogoni za bardziej baśniowym życiem powiększająca się rodzina postanawia więc zamieszkać w sennej podmiejskiej społeczności Monroeville. Niestety, nie jest to remedium, na które liczyła Giselle. Przedmieścia rządzą się własnymi prawami i mają swoją królową, Malvinę Monroe, która sprawia, że Giselle bardziej niż kiedykolwiek wcześniej czuje się nie na swoim miejscu. Rozczarowana tym, że jej „długo i szczęśliwie” ponownie się oddala, szuka pomocy w andalazyjskiej magii i przypadkowo przekształca całe miasto w krainę rodem z baśni, stawiając pod znakiem zapytania przyszłość i szczęście swojej rodziny. Teraz Giselle podejmuje walkę z czasem, by odwrócić zaklęcie i odnaleźć odpowiedź na pytanie, czym naprawdę jest „długo i szczęśliwie” dla niej i dla jej bliskich.

Zwierzogród+ [Zootopia+]

9 listopada

Wszystkie odcinki

Zakłamanie [Tell Me Lies]

16 listopada

Wszystkie odcinki

Reboot

2 listopada

Wszystkie odcinki

Miki: Historia Myszki [Mickey: The Story of a Mouse]

18 listopada

Dziedzictwo: Prawdziwa historia LA Lakers [Legacy: The True Story of the LA Lakers]

23 listopada

Wszystkie odcinki

Prześcignąć zbrodnię [The Murders Before the Marathon]

9 listopada

Wszystkie odcinki

Wulkan miłości [Fire of Love]

11 listopada