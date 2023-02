Disney+ - serwis notuje duży spadek subskrybentów. Czym jest to spowodowane?

Disney+

Disney+ przy okazji spotkania inwestorów, ogłosił obecny stan subskrybentów. Oficjalnie wiadomo, że serwis streamingowy zmniejszył swoją liczbę użytkowników o 2,4 mln. Jest to jednak spowodowane stratą subskrybentów przede wszystkim z Disney+ Hotstar w Indiach, gdzie platforma utraciła prawa do emitowania rozgrywek sportowych w połowie 2022 roku. Przed zabraniem tych praw, prawie 8 milionów abonentów wykupiło możliwość posiadania Disney+ w pierwszym kwartale roku z regionów Azji Południowo-Wschodniej. Brak możliwości pokazywania rozgrywek sportowych przyczynił się do tego, że połowa użytkowników stopniowo rezygnowała z usługi.

Ostatecznie jednak Disney+ zamknęło rok kalendarzowy z liczbą 161,8 mln abonentów, a nawet udało się pozyskać 200 tysięcy dodatkowych subskrybentów w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

