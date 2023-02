Toy Story 5 powstanie. Disney zapowiada sequel

Źródło: Pixar

Odbyła się konferencja podczas której omawiano finansowe wyniki pierwszego kwartału 2023 roku w Disneyu. To właśnie podczas tego wydarzenia Bob Iger, czyli szef Disneya, który niedawno powrócił na to stanowisko ogłosił, że powstanie Toy Story 5.

Toy Story 5 - co wiemy?

Na ten moment Bob Iger ogłosił projekt bez dodatkowych szczegółów. Jest to powrót do serii, która dała widzom cztery wybitne części, z których każda była chwalona oraz była wielkim hitem komercyjnym. Ten powrót jest o tyle istotny, bo przy niedawnym spin-offie Buzz Astral krytykowano wiele aspektów odcinających go od pierwowzoru.

Przypomnijmy, że Toy Story 4 powstało w 2019 roku i zebrało 1 mld 73,8 mln dolarów. Do tego film zebrał kapitalne recenzje widzów oraz krytyków i zdobył Oscara. Wówczas producent podczas promocji mówił o ich podejściu: oni traktują w Pixarze każdy film, jakby był pierwszym i ostatnim, który robią.

Na ten moment nieznane są szczegóły fabuł, ale z uwagi na to, ile czasu zajmuje tworzenie takich filmów, minie kilka lat zanim pojawi się on na ekranie.

Ogłoszono też Krainę lodu 3 oraz Zwierzogród 2.