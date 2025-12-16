Disney zaskakuje. Chce nakręcić aktorski spin-off bajki z 1991 roku o złoczyńcy

Źródło: materiały prasowe

Reklama

Pojawiła się informacja, że Disney dał zielone światło na aktorski spin-off kultowej bajki Piękna i Bestia z 1991 roku, który przedstawiałby historię Gastona. Scenariusz do filmu ma napisać Dave Callaham, który ma w portfolio takie produkcje jak Spider-Man: Poprzez multiwersum i Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni. Ma to być "awanturnicza" historia. Na razie nie wybrano reżysera.

Gaston dostanie swój solowy film aktorski!

Kim był Gaston w oryginalnej bajce Piękna i Bestia Disneya? Przystojnym i zakochanym w sobie mężczyzną, a zarazem gwiazdą małego miasteczka, w którym mieszkała Bella. Na początku pragnął zdobyć serce głównej bohaterki z uwagi na jej wyjątkową urodę, a gdy poniósł na tym polu klęskę, próbował zgładzić Bestię. Pełnił rolę drugoplanowej postaci i jest uznawany za antagonistę. Nie wydaje się jednak tak rozpoznawalny jak chociażby Cruella czy Czarownica ze Śpiącej Królewny, które również dostały swoje solowe filmy, swoją drogą bardzo odchodzące od animowanego oryginału.

W ostatnich latach co chwila dostajemy aktorskie wersje klasyków Disneya. Śnieżka, Małą Syrenka, Aladyn i Lilo & Stitch to tylko kilka z nich. Aktualnie studia pracuje też nad remakiem Zaplątanych, Dzwonnika z Notre Dame, Herkulesa i kilku innych tytułów. Słowem, praktycznie cała obecna polityka studia to odcinanie kuponów od nostalgii, z lepszym i gorszym skutkiem. Czas pokaże, jak fani przyjmą solowy film o Gastonie z Pięknej i Bestii. Optymizmem na pewno napawa fakt, że Cruellę i Czarownicę uznaje się za jedne z najlepszych aktorskich produkcji Disneya.

Szalone teorie z bajek Disneya i Pixara. Jakim cudem Tarzan, Elsa i Anna mogą być spokrewnieni?