Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Disney zaskakuje. Chce nakręcić aktorski spin-off bajki z 1991 roku o złoczyńcy

Gaston wraca! Antagonista z Pięknej i Bestii dostał swój solowy aktorski film od Disneya w świątecznym prezencie, na którego czele stanie współscenarzysta hitu Spider-Man: Poprzez multiwersum​.
placeholder
Reklama
placeholder
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  Piękna i Bestia 
spin-off Disney
67. Piękna i Bestia (1991) - Alan Menken Źródło: materiały prasowe
Reklama

Pojawiła się informacja, że Disney dał zielone światło na aktorski spin-off kultowej bajki Piękna i Bestia z 1991 roku, który przedstawiałby historię Gastona. Scenariusz do filmu ma napisać Dave Callaham, który ma w portfolio takie produkcje jak Spider-Man: Poprzez multiwersum i Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni. Ma to być "awanturnicza" historia. Na razie nie wybrano reżysera.

Gaston dostanie swój solowy film aktorski!

Kim był Gaston w oryginalnej bajce Piękna i Bestia Disneya? Przystojnym i zakochanym w sobie mężczyzną, a zarazem gwiazdą małego miasteczka, w którym mieszkała Bella. Na początku pragnął zdobyć serce głównej bohaterki z uwagi na jej wyjątkową urodę, a gdy poniósł na tym polu klęskę, próbował zgładzić Bestię. Pełnił rolę drugoplanowej postaci i jest uznawany za antagonistę. Nie wydaje się jednak tak rozpoznawalny jak chociażby Cruella czy Czarownica ze Śpiącej Królewny, które również dostały swoje solowe filmy, swoją drogą bardzo odchodzące od animowanego oryginału. 

W ostatnich latach co chwila dostajemy aktorskie wersje klasyków Disneya. Śnieżka, Małą Syrenka, Aladyn i Lilo & Stitch to tylko kilka z nich. Aktualnie studia pracuje też nad remakiem Zaplątanych, Dzwonnika z Notre Dame, Herkulesa i kilku innych tytułów. Słowem, praktycznie cała obecna polityka studia to odcinanie kuponów od nostalgii, z lepszym i gorszym skutkiem. Czas pokaże, jak fani przyjmą solowy film o Gastonie z Pięknej i Bestii. Optymizmem na pewno napawa fakt, że Cruellę i Czarownicę uznaje się za jedne z najlepszych aktorskich produkcji Disneya

Szalone teorie z bajek Disneya i Pixara. Jakim cudem Tarzan, Elsa i Anna mogą być spokrewnieni?

arrow-left Fot. Disney, Pixar arrow-right

Źródło: World of Reel

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  Piękna i Bestia 
spin-off Disney
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

6,7

2025
Lilo i Stitch
Oglądaj TERAZ Lilo i Stitch Komedia

6,9

2020
Śnieżka
Oglądaj TERAZ Śnieżka Dramat

7,2

2023
Mała Syrenka
Oglądaj TERAZ Mała Syrenka Familijny

6,9

2019
Aladyn
Oglądaj TERAZ Aladyn Przygodowy

5,0

1990
Piękna i Bestia
Piękna i Bestia Familijny

7,3

2021
Cruella
Oglądaj TERAZ Cruella Przygodowy

7,0

2014
Czarownica
Oglądaj TERAZ Czarownica Familijny

7,7

2010
Zaplątani
Oglądaj TERAZ Zaplątani Komedia

Najnowsze

1 Star Wars: Fate of the Old Republic
-

Ile będziemy czekać na Star Wars: Fate of the Old Republic? Fani mają obawy, reżyser uspokaja

2 Amazon Prime Video (logo)
-

Prime Video podrożało o 40%... ale tylko na chwilę. Pomyłka czy zapowiedź przyszłych zmian?

3 Control: Resonant
-

Jaką muzykę wykorzystano w zwiastunie Control: Resonant? To skomplikowane...

4 James Cameron
-

Przed Avatarem 3 James Cameron wysłał do kin list. Reżyser i miliarder ma zalecenia i prośbę

5 Morta Kombat 2 - postać Jade
-

Mortal Kombat 2 - nowe zdjęcia z filmu. Jade nadal wywołuje kontrowersje i dyskusje

6 Dwayne Johnson – 800 mln USD
-

Dwayne Johnson znów wybiera nietypowo. Może to być film w klimacie klasyka Schwarzeneggera

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e241

Moda na sukces

s02e01

Fallout

s08e09

FBI

s08e10

FBI

s28e17

The Voice

s42e339

Ridiculousness

s42e336

Ridiculousness

s42e337

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Avatar: Ogień i popiół

19

gru

Film

Avatar: Ogień i popiół
Dancing Queen w Hollywood

19

gru

Film

Dancing Queen w Hollywood
Do nieznanej ziemi

19

gru

Film

Do nieznanej ziemi
Wielka powódź

19

gru

Film

Wielka powódź
Avatar: Ogień i Popiół

19

gru

Film

Avatar: Ogień i Popiół
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Krysten Ritter
Krysten Ritter

ur. 1981, kończy 44 lat

Anna Popplewell
Anna Popplewell

ur. 1988, kończy 37 lat

James Mangold
James Mangold

ur. 1963, kończy 62 lat

Miranda Otto
Miranda Otto

ur. 1967, kończy 58 lat

Shane Black
Shane Black

ur. 1961, kończy 64 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Zdjęcia promujące Eurowizję Junior 2025
-

Eurowizja Junior 2025: WYNIKI. Kto wygrał i która Polska?

2
-

The Floor: finał. Kto wygrał 4. edycję programu?

3
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

4

M jak miłość: streszczenie odcinków 1896-1899. Co się wydarzy?

5

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 349-352. Co się wydarzy?

6

Eurowizja Junior 2025: jak i gdzie głosować na Polskę?

7

Ślub od pierwszego wejrzenia: WSZYSTKIE ekspertki rezygnują z programu

8

Eurowizja Junior 2025: gdzie oglądać konkurs?

9

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 763-767. Co się wydarzy?

10

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 353-358. Co się wydarzy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV