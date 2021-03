Disney usuwa Ginę Carano z kolejnego programu

fot. materiały prasowe

Gina Carano została zwolniona z serialu The Mandalorian platformy Disney+, w którym wcielała się w rolę Cary Dune. Wygląda jednak na to, że to nie jedyna produkcja Disneya, w której nie wystąpi aktorka. Otóż lista odcinków nowego sezonu programu National Geographic, Running Wild with Bear Grylls, nie obejmuje epizodu z Carano.

Co ciekawe aktorka nawet napisała na Twitterze o swoim doświadczeniu podczas kręcenia odcinka. Jednak nie znajdziemy jej wśród listy gościnnych gwiazd nowego sezonu, na której znajdują się między innymi Anthony Mackie, Rainn Wilson, Danny Trejo czy zawodowy kierowca wyścigowy Danica Patrick.

materiały prasowe

Dla przypomnienia Carano została zwolniona z The Mandalorian w związku z wpisami w mediach społecznościowych, w którym porównała sytuację polityczną w USA do bycia Żydem w nazistowskich Niemczech. Nawet firma Hasbro zdecydowała się wycofać figurki Cary Dune ze sprzedaży.