The Mandalorian - Bill Burr broni Giny Carano

Gwiazda serialu The Mandalorian, Gina Carano, została zwolniona z produkcji oraz innych przyszłym projektów z uniwersum Star Wars w związku z jej oświadczeniem w mediach społecznościowych, w którym porównała sytuację polityczną w USA do bycia Żydem w nazistowskich Niemczech. Bill Burr, komik, który w serialu wcielił się w rolę Migsa Mayfielda w swoim podcaście The Bill Bert Podcast postanowił stanąć w obronie swojej koleżanki z planu. Stwierdził, że jest to miła i kochana osoba i ma to gdzieś, czy ktoś postanowi za te słowa usunąć figurki jego postaci. Nawiązał w ten sposób do firmy Hasbro, która wycofała ze sprzedaży figurki Cary Dune.

fot. starwars.com/Disney

Stwierdził, że rozumie, co próbowała powiedzieć Carano. Zaznaczył, że oczywiście jakiekolwiek porównanie do czegokolwiek z Holokaustem jest tandetne i to głupia rzecz, z którą się nie zgadza. Jednak zaznaczył, że nie należy oceniać jej tak surowo za to ignoranckie porównanie. Zapytał czym to się różni od sytuacji, gdy przeciwnicy Donalda Trumpa, po jego zwycięstwie w wyborach porównali go do Hitlera.