Disney+ w Polsce coraz bliżej? Pojawiła się bardzo znacząca sugestia

Disney

Disney+ w Polsce - to zagadnienie z całą pewnością spędza sen z powiek niejednemu fanowi produkcji Marvel Studios, Gwiezdnych Wojen i wielu innych dzieł tworzonych przez firmę Myszki Miki. Choć na początku marca pojawiały się doniesienia, że platforma może zadebiutować w naszym kraju jeszcze w tym roku (przypomnijmy, że chodziło tu o informację prasową przedstawiającą państwa, w których serwis miałby wystartować latem 2020), według ostatnich wiadomości dojdzie do tego później.

Oddział Disney Polska prostował przekaz zawarty w marcowej prasówce, konkludując, że plany w kontekście debiutu platformy w naszym kraju wciąż odnoszą się do 2021 roku. Z drugiej jednak strony z biblioteki HBO GO systematycznie zaczęły znikać kolejne filmy Marvela, co samo w sobie mogło zapowiadać przyśpieszoną premierę serwisu streamingowego w Polsce - w tym kontekście najczęściej mówiono o jesieni.

Tegoroczny termin wydaje się coraz realniejszy, jeśli weźmiemy pod uwagę ostatnią sugestię w całej sprawie. Warto bowiem zauważyć, że na platformie język polski został dodany do tagów obrazków, natomiast w kodzie serwisu przewijają się polskie loga. Innymi słowy: Disney+ już teraz czyni przygotowania do wprowadzenia polskiej wersji językowej, co daje nadzieję, że jego start nastąpi dużo wcześniej, niż jeszcze jakiś czas temu deklarował rodzimy oddział firmy.

fot. Disney+/zrzut ekranu

Pamiętajmy jednak o tym, że nadal poruszamy się na polu spekulacji - jeśli tylko pojawią się oficjalne doniesienia w tej materii, będziemy Was o nich informować na bieżąco.