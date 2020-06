Disney+ we wrześniu wystartuje w kolejnych ośmiu krajach w Europie

fot. Disney

Disney+ we wrześniu wystartuje w ośmiu kolejnych europejskich krajach. Wcześniej nastąpiło to w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Austrii i Szwajcarii w marcu. 15 września usługa trafi do Portugalii, Norwegii, Szwecji, Finlandii, Danii, Belgii, Islandii i Luksemburgu.

Platforma streamingowa z pełną ofertą produkcji Disneya oraz oryginalnych seriali z The Mandalorian na czele, trafi do nowych państw w cenie:

Portugalia, Belgia, Finlandia, Islandia i Luksemburg - 6,99 EUR miesięcznie / 69,99 EUR za rok usługi

Norwegia - 69 NOK / 689 NOK

Szwecja - 69 SEK / 689 SEK

Dania - 69 DKK / 589 DKK

Widzimy zatem, że ceny wahają się od 28 PLN Do 35 PLN za miesiąc. Wciąż nie wiadomo, kiedy serwis zadebiutuje w Polsce.