Księgowy 2 skupi się na braterskiej miłości! Nowe zdjęcia i informacje o fabule

Księgowy 2 doczeka się w końcu swojej premiery, po aż ośmiu latach od premiery pierwszej części. Film o losach utalentowanego, autystycznego księgowego, tworzącego księgi dla organizacji przestępczych zadebiutował bowiem w 2016 roku. Od tego czasu reżyser, Gavin O'Connor próbował stworzyć jego kontynuację – prace nad nią niemiłosiernie się przedłużały z powodu zmian strategii i przywódców w studiach, a także trudnej sytuacji rozrywkowych, a zarazem mądrych, średniobudżetowych filmów w branży.

W końcu jednak oficjalnie doczekaliśmy się zapowiedzi kontynuacji, wraz z datą premiery wyznaczoną na pierwszą połowę 2025 roku. Odtwórca głównej roli, Ben Affleck wraz z reżyserem ujawnili kilka nowych informacji o filmie dla Vanity Fair.

Księgowy 2 – fabuła i wypowiedzi

Druga część Księgowego będzie nieco podobna do pierwszej – także będzie zawierać sekwencje scen akcji i zaskakujące plot twisty. Ze zmian – bardziej zagłębi się w emocjonalne potrzeby i pragnienia bohaterów, rozwijając tym samym relację braci w sposób, w jaki wcześniejszy film nie był w stanie tego zrobić. Tak skomentował to Ben Affleck.

Wierzę, że wiele rzeczy może tam zaistnieć. Możesz zrobić film dla dużej publiczności. I myślę, że to naprawdę to samo, co w filmach z postaciami, które wydają się prawdziwe, z którymi możesz się połączyć i na których ci zależy.

Affleck opowiedział także o tym, jak rozwijająca się relacja braci pomogła mu lepiej poznać jego postać. Sam ten wątek zachęcił zarówno jego, jak i Bernthala do pracy nad sequelem – aktorzy także prywatnie nawiązali ze sobą świetne relacje.

Naprawdę fajnie było w pewnym sensie zagłębić się w tą historię. Ale także dlatego, że spędzamy z nimi o wiele więcej czasu, zwłaszcza wspólnie, widzimy rzeczy, które są fasadą i przykrywką i przez nie docieramy do prawdy o tym, kim oni naprawdę są.

Zasadniczo obaj mężczyźni szukają ze sobą kontaktu. Przez całą historię przewija się motyw samotności – Christian podejmuje próby (często nieudane) umawiania się z kobietami, a Brax zostaje ranny i zastanawia się, dlaczego jego brat nie chce utrzymywać z nim kontaktu. Poza przekomarzaniem się braci, na ekranie zobaczymy też rozmaite sceny akcji. Christian okazuje się nie być tylko znawcą matematyki – okazuje się, że obaj bracia w młodości szkolili się w walce.

W drugiej części Christian Wolff (Ben Affleck) zostaje zrekrutowany, by pomóc agentce skarbu Marybeth Medinie (Cynthia Addai-Robinson) w rozwiązaniu sprawy po zamordowaniu bliskiej im osoby. Aby tego dokonać, musi współpracować z bratem, Braxem (Jon Bernthal). Nie jest to jednak łatwe przez ich odmienne od siebie osobowości i lata spędzone w separacji – nie widzieli się bowiem od wydarzeń z pierwszej części ani razu. W sequelu pojawią się też poważniejsze wątki, tak jak chociażby handel ludźmi. Tak opowiedział o tym reżyser – Gavin O'Connor.

Było dla mnie bardzo ważne, by nakręcić żywiołowy i rozrywkowy film. Chciałem zrobić film emocjonalny, nie tylko akcji, który byłby według mnie nudny i nieciekawy. Film akcji, który zmierzyłby się z ludzkimi więziami i miłością był czymś, co bardzo chciałem odkryć.

Księgowy 2 – nowe zdjęcia

Film Księgowy 2 zadebiutuje 8 marca na festiwalu filmowym South by Southwest Film and TV Festival. Premiera kinowa w Stanach Zjednoczonych została zaś zaplanowana na nieco ponad miesiąc później, 25 kwietnia. Na razie nie mamy oficjalnych informacji odnośnie daty premiery w Polsce.