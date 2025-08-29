Przeczytaj w weekend
placeholder
Reklama
placeholder

Co Disney+ przyszykowało na wrzesień 2025 roku? Sprawdźcie listę nowości

Oto lista nowości jakie przygotował Disney+ na wrzesień 2025. Sprawdźcie czy coś was zaciekawi.
placeholder
Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  wrzesień 2025 
disney+ zapowiedzi
Lilo & Stitch fot. Disney
Reklama

We wrześniu Disney+ zaserwuje mnóstwo rozrywki! Wśród najciekawszych premier znajduje się polski serial oryginalny Breslau – kryminalny dramat osadzony w 1936 roku we Wrocławiu, opowiadający o komisarzu ścigającym serię brutalnych morderstw. Fani zagadek kryminalnych i lekkiego humoru z pewnością ucieszą się z powrotu Zbrodni po sąsiedzku w piątym sezonie. Dla miłośników dokumentów przygotowano serię Wojny sneakersów: Adidas kontra Puma, przybliżającą rywalizację dwóch gigantów branży sportowej. Z kolei sport i komedia łączą się w serialu Chad Powers, a emocjonujący ósmy sezon powraca z popularną ekipą 9-1-1, trzymając widzów w napięciu od pierwszego odcinka.

Poniżej znajdziecie listę z opisami wszystkich produkcji.

Disney+ - nowości na wrzesień 2025

Breslau
Premiera 12 września

nullDisney+

Jest rok 1936. Zbliżają się XI Igrzyska Olimpijskie, a oczy całego świata zwrócone są w stronę stolicy III Rzeszy. Tymczasem, w Breslau dochodzi do brutalnego morderstwa, które może zaburzyć misternie utkaną propagandową kampanię i zakłócić wielkie święto sportu. Jedynym, który jest w stanie zamknąć śledztwo na czas, jest komisarz policji polskiego pochodzenia Franz Podolsky. Znany z kontrowersyjnych, lecz skutecznych metod działania, Podolsky staje twarzą w twarz z rosnącym w siłę złem. Mierząc się z własnymi demonami, rozpoczyna niebezpieczną grę z mordercą. Nieoczekiwanie, stawką okazuje się nie tylko jego kariera, ale także życie prywatne.

Zbrodnie po sąsiedzku - sezon 5
Premiera 9 września

nullDisney+

Po śmierci ukochanego portiera Lestera, Charles, Oliver i Mabel rozpoczynają własne śledztwo. Tajemnicza zbrodnia w ich luksusowym apartamentowcu Arconia na Manhattanie wciąga ich w mroczny świat nowojorskich miliarderów, mafiosów i podejrzanych mieszkańców. Czy uda im się odkryć prawdę, zanim sami staną się ofiarami?

Wojny sneakersów: Adidas kontra Puma
Premiera 24 września

nullDisney+

Wojny Sneakersów: Adidas kontra Puma to historia zaciętej, wieloletniej rywalizacji dwóch światowych gigantów mody sportowej, zrodzonej z rodzinnego konfliktu. Bracia Adi i Rudi Dasslerowie, założyciele Adidasa i Pumy, przekształcili swoją osobistą wrogość w walkę o dominację w świecie sportu. Serial ujawnia początki rozłamu, ich innowacyjny wkład w kulturę sportu oraz wpływ tej rywalizacji na przemysł tenisówek. Dzięki wywiadom z ekspertami, sportowcami i osobami związanymi z obiema markami, serial ukazuje kluczowe momenty w historii Adidasa i Pumy, ich wpływ na globalną modę oraz dziedzictwo, które ukształtowało współczesny świat sportu. To opowieść o braciach, których konflikt na zawsze zmienił zasady gry.

Chad Powers
Premiera 30 września

nullDisney+

Osiem lat po tym, jak niewybaczalny błąd przekreślił jego obiecującą karierę w futbolu uniwersyteckim, as rozgrywek Russ Holliday próbuje wskrzesić swoje marzenia. Przebiera się za Chada Powersa – ekscentrycznego, ale utalentowanego zawodnika, który dołącza do podupadającej drużyny South Georgia Catfish.

Lilo & Stitch
Premiera 3 września

nullDisney+

Poznaj niebywale zabawną i wzruszającą aktorską wersję uwielbianego animowanego klasyka Disneya. Gdy samotna Lilo adoptuje Stitcha, niesfornego szczeniaka z kosmosu, ten pomaga jej naprawić relacje w rodzinie – a przy okazji sieje przezabawny zamęt i psoci na Hawajach.

 

Pozostałe premiery:

Downtown Abbey – Sezony 1-6
Premiera 1 września
Wszystkie odcinki

Supermarket – Sezony 1-6
Premiera 1 września
Wszystkie odcinki

Wspomnienie – Sezon 1
Premiera 3 września
Wszystkie odcinki

9-1-1 – Sezon 8
Premiera 3 września
Wszystkie odcinki

Zagubieni w dżungli
Premiera 13 września

Futurama – Sezon 13
Premiera 16 września
Wszystkie odcinki

Nie do pary
Premiera 19 września

LEGO Gwiezdne Wojny: Odbuduj Galaktykę – Elementy przeszłości
Premiera 19 września
Wszystkie odcinki

Bertie Gregory: Bliskie spotkanie z delfinami
Premiera 19 września

Marvel Zombi
Premiera 24 września
Wszystkie odcinki

Źródło: press.disney.pl

Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  wrzesień 2025 
disney+ zapowiedzi
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Julia Roberts
-

Julia Roberts o kontrowersjach wokół After the Hunt. Film ma nakłaniać do dyskusji

2 Minuta Ciszy
-

Minuta ciszy ze zwiastunem 2. sezonu. Co czeka Mietka Zasadę?

3 Tron: Ares
-

Pierwszy scenarzysta Trona 3 o nowym filmie. Jak zmieniono fabułę przez 14 lat?

4 5. W rozmowie z Anakinem w 3. Epizodzie, Palpatine wspomina o zdolności oszukania śmierci, którą posiadają Sithowie. Anakin bardzo pragnął ją poznać, aby uchronić Padme przed śmiercią, którą przewidywał w koszmarach i wizjach. Wydarzenia z ostatniej części Gwiezdnej Sagi pokazały, że Palpatine wcale nie kłamał - faktycznie wiedział, jak uchronić się przed śmiercią.
-

Legendarny złoczyńca ze Star Wars mógł pojawić się w Andorze? Scenarzysta zdradza plany

5 Jak wytresować smoka (wydanie filmowe)
-

Aktorskie Jak wytresować smoka już w VOD. Gdzie obejrzeć tegoroczny hit na podstawie animacji?

6 Call of Duty: Black Ops 7
-
Plotka

Kultowa seria strzelanek trafi na wielki ekran? Studio odpowiedzialne za Mission: Impossible negocjuje

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e166

Moda na sukces

s12e08

Okrutni jajcarze

s08e14

Ekipa z New Jersey

s58e23

s27e22

Big Brother (US)

s21e06

Misja Moda

s2025e170

Anderson Cooper 360

s2025e173

The Lead with Jake Tapper
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Gears of War: Reloaded

26

sie

Gra

Gears of War: Reloaded
Z krwi i ognia

27

sie

Książka

Z krwi i ognia
Wyjaśniamy morderstwa

27

sie

Książka

Wyjaśniamy morderstwa
Kobieta, która oszukała świat. Historia Belle Gibson i największego skandalu wellness

27

sie

Książka

Kobieta, która oszukała świat. Historia Belle Gibson i największego skandalu wellness
Metal Gear Solid Δ: Snake Eater

28

sie

Gra

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Carla Gugino
Carla Gugino

ur. 1971, kończy 54 lat

Rebecca De Mornay
Rebecca De Mornay

ur. 1959, kończy 66 lat

Emily Hampshire
Emily Hampshire

ur. 1981, kończy 44 lat

Nicole Anderson
Nicole Anderson

ur. 1990, kończy 35 lat

Lea Michele
Lea Michele

ur. 1986, kończy 39 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-

Na sygnale: kiedy premiera nowego sezonu serialu? Już wiadomo

3
-

Głos Oli Filipek znamy od lat. Co warto o niej wiedzieć?

4

Znani aktorzy reklamowali alkohol. Jest akt oskarżenia

5

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

6

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

7

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

8

Lanberry niedawno nagrała duet z Marylą Rodowicz. Co o niej wiemy?

9

Nowe odcinki Na dobre i na złe. Kiedy premiera sezonu?

10

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV