Co Disney+ przyszykowało na wrzesień 2025 roku? Sprawdźcie listę nowości

We wrześniu Disney+ zaserwuje mnóstwo rozrywki! Wśród najciekawszych premier znajduje się polski serial oryginalny Breslau – kryminalny dramat osadzony w 1936 roku we Wrocławiu, opowiadający o komisarzu ścigającym serię brutalnych morderstw. Fani zagadek kryminalnych i lekkiego humoru z pewnością ucieszą się z powrotu Zbrodni po sąsiedzku w piątym sezonie. Dla miłośników dokumentów przygotowano serię Wojny sneakersów: Adidas kontra Puma, przybliżającą rywalizację dwóch gigantów branży sportowej. Z kolei sport i komedia łączą się w serialu Chad Powers, a emocjonujący ósmy sezon powraca z popularną ekipą 9-1-1, trzymając widzów w napięciu od pierwszego odcinka.

Poniżej znajdziecie listę z opisami wszystkich produkcji.

Disney+ - nowości na wrzesień 2025

Breslau

Premiera 12 września

Disney+

Jest rok 1936. Zbliżają się XI Igrzyska Olimpijskie, a oczy całego świata zwrócone są w stronę stolicy III Rzeszy. Tymczasem, w Breslau dochodzi do brutalnego morderstwa, które może zaburzyć misternie utkaną propagandową kampanię i zakłócić wielkie święto sportu. Jedynym, który jest w stanie zamknąć śledztwo na czas, jest komisarz policji polskiego pochodzenia Franz Podolsky. Znany z kontrowersyjnych, lecz skutecznych metod działania, Podolsky staje twarzą w twarz z rosnącym w siłę złem. Mierząc się z własnymi demonami, rozpoczyna niebezpieczną grę z mordercą. Nieoczekiwanie, stawką okazuje się nie tylko jego kariera, ale także życie prywatne.

Zbrodnie po sąsiedzku - sezon 5

Premiera 9 września

Disney+

Po śmierci ukochanego portiera Lestera, Charles, Oliver i Mabel rozpoczynają własne śledztwo. Tajemnicza zbrodnia w ich luksusowym apartamentowcu Arconia na Manhattanie wciąga ich w mroczny świat nowojorskich miliarderów, mafiosów i podejrzanych mieszkańców. Czy uda im się odkryć prawdę, zanim sami staną się ofiarami?

Wojny sneakersów: Adidas kontra Puma

Premiera 24 września

Disney+

Wojny Sneakersów: Adidas kontra Puma to historia zaciętej, wieloletniej rywalizacji dwóch światowych gigantów mody sportowej, zrodzonej z rodzinnego konfliktu. Bracia Adi i Rudi Dasslerowie, założyciele Adidasa i Pumy, przekształcili swoją osobistą wrogość w walkę o dominację w świecie sportu. Serial ujawnia początki rozłamu, ich innowacyjny wkład w kulturę sportu oraz wpływ tej rywalizacji na przemysł tenisówek. Dzięki wywiadom z ekspertami, sportowcami i osobami związanymi z obiema markami, serial ukazuje kluczowe momenty w historii Adidasa i Pumy, ich wpływ na globalną modę oraz dziedzictwo, które ukształtowało współczesny świat sportu. To opowieść o braciach, których konflikt na zawsze zmienił zasady gry.

Chad Powers

Premiera 30 września

Disney+

Osiem lat po tym, jak niewybaczalny błąd przekreślił jego obiecującą karierę w futbolu uniwersyteckim, as rozgrywek Russ Holliday próbuje wskrzesić swoje marzenia. Przebiera się za Chada Powersa – ekscentrycznego, ale utalentowanego zawodnika, który dołącza do podupadającej drużyny South Georgia Catfish.

Lilo & Stitch

Premiera 3 września

Disney+

Poznaj niebywale zabawną i wzruszającą aktorską wersję uwielbianego animowanego klasyka Disneya. Gdy samotna Lilo adoptuje Stitcha, niesfornego szczeniaka z kosmosu, ten pomaga jej naprawić relacje w rodzinie – a przy okazji sieje przezabawny zamęt i psoci na Hawajach.

