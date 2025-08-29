Co Disney+ przyszykowało na wrzesień 2025 roku? Sprawdźcie listę nowości
Oto lista nowości jakie przygotował Disney+ na wrzesień 2025. Sprawdźcie czy coś was zaciekawi.
We wrześniu Disney+ zaserwuje mnóstwo rozrywki! Wśród najciekawszych premier znajduje się polski serial oryginalny Breslau – kryminalny dramat osadzony w 1936 roku we Wrocławiu, opowiadający o komisarzu ścigającym serię brutalnych morderstw. Fani zagadek kryminalnych i lekkiego humoru z pewnością ucieszą się z powrotu Zbrodni po sąsiedzku w piątym sezonie. Dla miłośników dokumentów przygotowano serię Wojny sneakersów: Adidas kontra Puma, przybliżającą rywalizację dwóch gigantów branży sportowej. Z kolei sport i komedia łączą się w serialu Chad Powers, a emocjonujący ósmy sezon powraca z popularną ekipą 9-1-1, trzymając widzów w napięciu od pierwszego odcinka.
Poniżej znajdziecie listę z opisami wszystkich produkcji.
Disney+ - nowości na wrzesień 2025
Breslau
Premiera 12 września
Jest rok 1936. Zbliżają się XI Igrzyska Olimpijskie, a oczy całego świata zwrócone są w stronę stolicy III Rzeszy. Tymczasem, w Breslau dochodzi do brutalnego morderstwa, które może zaburzyć misternie utkaną propagandową kampanię i zakłócić wielkie święto sportu. Jedynym, który jest w stanie zamknąć śledztwo na czas, jest komisarz policji polskiego pochodzenia Franz Podolsky. Znany z kontrowersyjnych, lecz skutecznych metod działania, Podolsky staje twarzą w twarz z rosnącym w siłę złem. Mierząc się z własnymi demonami, rozpoczyna niebezpieczną grę z mordercą. Nieoczekiwanie, stawką okazuje się nie tylko jego kariera, ale także życie prywatne.
Zbrodnie po sąsiedzku - sezon 5
Premiera 9 września
Po śmierci ukochanego portiera Lestera, Charles, Oliver i Mabel rozpoczynają własne śledztwo. Tajemnicza zbrodnia w ich luksusowym apartamentowcu Arconia na Manhattanie wciąga ich w mroczny świat nowojorskich miliarderów, mafiosów i podejrzanych mieszkańców. Czy uda im się odkryć prawdę, zanim sami staną się ofiarami?
Wojny sneakersów: Adidas kontra Puma
Premiera 24 września
Wojny Sneakersów: Adidas kontra Puma to historia zaciętej, wieloletniej rywalizacji dwóch światowych gigantów mody sportowej, zrodzonej z rodzinnego konfliktu. Bracia Adi i Rudi Dasslerowie, założyciele Adidasa i Pumy, przekształcili swoją osobistą wrogość w walkę o dominację w świecie sportu. Serial ujawnia początki rozłamu, ich innowacyjny wkład w kulturę sportu oraz wpływ tej rywalizacji na przemysł tenisówek. Dzięki wywiadom z ekspertami, sportowcami i osobami związanymi z obiema markami, serial ukazuje kluczowe momenty w historii Adidasa i Pumy, ich wpływ na globalną modę oraz dziedzictwo, które ukształtowało współczesny świat sportu. To opowieść o braciach, których konflikt na zawsze zmienił zasady gry.
Chad Powers
Premiera 30 września
Osiem lat po tym, jak niewybaczalny błąd przekreślił jego obiecującą karierę w futbolu uniwersyteckim, as rozgrywek Russ Holliday próbuje wskrzesić swoje marzenia. Przebiera się za Chada Powersa – ekscentrycznego, ale utalentowanego zawodnika, który dołącza do podupadającej drużyny South Georgia Catfish.
Lilo & Stitch
Premiera 3 września
Poznaj niebywale zabawną i wzruszającą aktorską wersję uwielbianego animowanego klasyka Disneya. Gdy samotna Lilo adoptuje Stitcha, niesfornego szczeniaka z kosmosu, ten pomaga jej naprawić relacje w rodzinie – a przy okazji sieje przezabawny zamęt i psoci na Hawajach.
Pozostałe premiery:
Downtown Abbey – Sezony 1-6
Premiera 1 września
Wszystkie odcinki
Supermarket – Sezony 1-6
Premiera 1 września
Wszystkie odcinki
Wspomnienie – Sezon 1
Premiera 3 września
Wszystkie odcinki
9-1-1 – Sezon 8
Premiera 3 września
Wszystkie odcinki
Zagubieni w dżungli
Premiera 13 września
Futurama – Sezon 13
Premiera 16 września
Wszystkie odcinki
Nie do pary
Premiera 19 września
LEGO Gwiezdne Wojny: Odbuduj Galaktykę – Elementy przeszłości
Premiera 19 września
Wszystkie odcinki
Bertie Gregory: Bliskie spotkanie z delfinami
Premiera 19 września
Marvel Zombi
Premiera 24 września
Wszystkie odcinki
Źródło: press.disney.pl
