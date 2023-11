Disney zmusił Marvela do ogłoszenia 2 projektów zbyt wcześnie? Zaskakujące informacje

Alex Ross/Marvel

W książce MCU: The Reign of Marvel Studios znalazła się informacja, że Disney przekonał Marvela do ujawnienia dwóch projektów z 6. fazy MCU na długo przed tym, niż początkowo planowano.

Przypominamy, że MCU: The Reign of Marvel Studios to książka, w której trzech popkulturowych specjalistów, Joanna Robinson, Dave Gonzales i Gavin Edwards, pochylają się nad fenomenem Marvel Studios, które w stosunkowo krótkim czasie stało się jednym z najważniejszych graczy Hollywood. Można w niej znaleźć między innymi wywiady z aktorami, producentami i scenarzystami, jak i wyczerpującą historię studia.

Disney zmusił Marvela do ogłoszenia 2 projektów zbyt wcześnie?

Jak odnosi serwis CBR, w książce MCU: The Reign of Marvel Studios napisano, że Marvel nie chciał ogłosić Armor Wars i Fantastycznej Czwórki tak wcześnie. Nie mieli jednak wyjścia.

Jak wynika z książki, szefostwo Disneya w trudnym czasie pandemii Covid-19 zorganizowało wydarzenie Disney Investor Day 2020, by uspokoić inwestorów w związku z kryzysem, jaki przechodziło wtedy Hollywood. Zarówno Kevin Feige, prezes Marvel Studios, jak i Kathleen Kennedy, szefowa Lucasfilm, mieli za zadanie ogłosić kilka projektów, by wzbudzić entuzjazm wśród fanów i inwestorów. Wśród nich były właśnie Armor Wars i Fantastyczna Czwórka z 6. fazy MCU, które w tamtym czasie były na tak wczesnym etapie rozwoju, że nie powinno się ich ogłaszać publicznie.

