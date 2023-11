Marvels - reakcja Iman Vellani na słabe wyniki box office. Jest zadowolona z filmu

Marvel/IMAX

Marvels tydzień po premierze nie zarobiło nawet 150 milionów dolarów na całym świecie. To wyjątkowo słaby wynik box office jak na standardy Marvel Studios. Mówi się o różnych przyczynach takiego stanu rzeczy, między inny słabej promocji filmu ze względu strajk aktorów i scenarzystów czy słabnącym zaufaniu fanów do studia, jednak co o tej sytuacji ma do powiedzenia jedna z czołowych gwiazd widowiska? Zobaczcie sami.

Marvels - reakcja Iman Vellani na kiepskie wyniki w box office

Iman Vellani, odtwórczyni Ms. Marvel, w rozmowie z Yahoo Entertainment odniosła się do słabych wyników Marvels w box office. Młoda aktorka wyjaśniła, że nie widzi powodu, dla którego miałaby intensywnie myśleć o czymś, co jest poza jej kontrolą:

Nie chcę skupiać się na czymś, co jest poza moją kontrolą, ponieważ co to miałoby na celu? To zadanie Boba Igera.

To nie ma ze mną nic wspólnego... jestem zadowolona z finalnego produktu. Ludziom, którzy są dla mnie ważni, podobał się film. Dobrze się bawiłam na seansie, a to jest to, co jest najważniejsze przy tego typu produkcjach. Są tu superbohaterowie, akcja dzieje się w kosmosie, nie jest aż taki poważny, opowiada o pracy zespołowej i siostrzanej więzi. To fajny film i jestem szczęśliwa, że mogę się nim dzielić z innymi.

Iman Vellani: pozwólcie się ludziom ekscytować

Iman Vellani dodała, że wie jak to jest, gdy jesteś czymś podekscytowany, a innym to przeszkadza.

W samej szkole średniej zdobyłam duże doświadczenie, jeśli chodzi o dzielenie się z kimś tym, co cię ekscytuje, tylko po to, by ktoś kazał ci się zamknąć na ten temat. Nie chciałabym, żeby coś takiego wydarzyło się w fandomie, bo to okropne uczucie.

Jeśli ludzie się czymś ekscytują, to zostawcie ich w spokoju. A jeśli macie konstruktywną krytykę, to ją wyraźcie - nigdy jednak nie psujcie innym zabawy.

