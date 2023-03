Wirtualna rzeczywistość Zuckerberga tylko dla dorosłych

fot. Meta

Czy Mark Zuckerberg żałuje swojej decyzji, by postawić na metaverse? Oprócz miliardów dolarów wydanych przez firmę i niezbyt entuzjastycznego przyjęcia przez użytkowników, teraz na dokładkę wzrost AI położył się cieniem na wszechświatach wirtualnej/rozszerzonej rzeczywistości. Metaverse napotyka kolejne problemy w postaci dwóch demokratycznych senatorów, którzy chcą powstrzymać Meta przed wpuszczeniem nastolatków do aplikacji Horizon Worlds VR.

The Wall Street Journal w zeszłym miesiącu poinformował, że próbując przyciągnąć więcej użytkowników do Horizons Worlds, która jest dostępna tylko dla osób powyżej 18 roku życia, Meta być może już w marcu planuje pozwolić użytkownikom w wieku 13-17 lat na korzystanie z aplikacji.

Dwaj ustawodawcy niezadowoleni z planów Mety to senator z Massachusetts Ed Markey i senator z Connecticut Richard Blumenthal. Napisali oni list do Zuckerberga prosząc go o wstrzymanie planu obniżenia limitu wieku w Horizon World do 13 lat w świetle przeszłości firmy, która nie potrafi chronić danych dzieci i nastolatków. Senatorowie zwrócili również uwagę na rosnącą liczbę dowodów, które wskazują na zagrożenia, na jakie narażone są młodsze osoby w metaverse.

Już w 2021 roku wyciekły dokumenty pokazujące, że Facebook (jak jeszcze wtedy się nazywał) spędził ostatnie kilka lat badając szkodliwy wpływ Instagrama na zdrowie psychiczne młodszych użytkowników, ale zignorował ustalenia i utrzymał je w tajemnicy. „Inne raporty udokumentowały niepowodzenie Mety w powstrzymaniu reklam tytoniu, alkoholu i treści dotyczących zaburzeń odżywiania przed trafianiem do nastolatków” – czytamy w liście.

Senatorowie twierdzą, że choć badania nad wpływem metaverse na nastolatków są w początkowej fazie, to wstępne ustalenia sugerują istnienie zagrożeń takich jak naruszenie prywatności, manipulacja i szkody psychiczne. Wspomina się również o możliwości nękania, molestowania i narażenia na treści seksualne.

List kończy się słowami:

Raporty sugerują, że nacisk na zaangażowanie młodych ludzi jest częścią większego wysiłku ratowania zmagającego się z problemami metaverse firmy Meta. Strategia zapraszania młodych użytkowników do cyfrowej przestrzeni pełnej potencjalnych zagrożeń nie powinna być napędzana przez chęć maksymalizacji zysków.

fot. Meta

Na początku tego tygodnia Zuckerberg ogłosił, że Meta buduje nową grupę produktową na najwyższym poziomie, która skupi się na wdrażaniu generatywnej AI do swoich usług, zapewniając „zachwycające doznania” użytkownikom. Niektórzy uważają to za znak, że firma po cichu przenosi punkt ciężkości z metaverse na sztuczną inteligencję. Reality Labs, oddział stojący za metaverse, wydał ponad 24 miliardy dolarów od 2021 roku, próbując urzeczywistnić marzenie Zucka, mimo że wielu nastolatków nie wykazuje wielkiego zainteresowania VR czy AR. W międzyczasie zaś generatywna AI stała się kolejną sensacją w branży technologicznej.