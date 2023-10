Disneyland - po parku zaczęły chodzić droidy z Gwiezdnych Wojen [WIDEO]. Naśladują ludzi

Fot. Materiały prasowe

Disney Parks opublikowało filmik, na którym widać małe droidy, wchodzące w interakcję z gośćmi Star Wars: Galaxy's Edge w Disneylandzie. Wideo możecie zobaczyć poniżej.

Disneyland - po parku zaczęły chodzić droidy z Gwiezdnych Wojen [WIDEO]

Co to za nowa intrygująca atrakcja? Disney Imagineers zorganizowało 1-dniowy test droidów, który polegał na tym, że małe roboty wchodziły w interakcję z gośćmi Star Wars: Galaxy's Edge. Z filmiku możemy się dowiedzieć, że zostały zaprojektowane tak, by naśladować ludzi. Moritz Bächer, pracownik Disney Research, wyjaśnił że te droidy są w stanie: wyrażać emocje, takie jak złość, a ich oczy stają się wtedy czerwone, są w stanie nauczyć się tańczyć, potrafią chodzić po nierównym terenie, a poza tym są naprawdę wytrzymałe.

Joel Peavy, dyrektor ds. badań i rozwoju w Disneyu, powiedział za to, że na razie droidy są jeszcze w fazie testów. Filmik, który dodaliśmy powyżej, pochodzi z Anaheim w Kalifornii.

Co sądzicie o takiej nowej atrakcji? Chcielibyście zobaczyć małe droidy z Gwiezdnych Wojen na własne oczy? Dajcie znać!

