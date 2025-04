Aktorzy z 15. sezonu Doktora Who o dynamice swoich postaci. Co będzie szczególne w relacji duetu?

fot. materiały prasowe

Reklama

Gwiazdy Doktora Who, Ncuti Gatwa i Varada Sethu, wyjaśnili, czym dynamika ich nowych postaci różni się od relacji towarzyszy z poprzednich sezonów. Fabuła 15. sezonu skupi się na spotkaniu Piętnastego Doktora (Gatwa) z Belindą Chandrą (Sethu), która stanie się jego nową towarzyszką. Duo będzie podróżować w czasie i przestrzeni, podczas gdy Doktor spróbuje sprowadzić nowo poznaną znajomą z powrotem do jej epoki na Ziemi. Doprowadzi to do wielu przygód, które rozwiną ich wspólną historię w trakcie ośmioodcinkowego sezonu.

Disney+ - nowości na kwiecień 2025. Nowe sezony Andora i Doktora Who

Na czym polega relacja nowego doktora z jego towarzyszką?

W rozmowie ze ScreenRant, Gatwa i Sethu ujawnili, czym różni się dynamika relacji Piętnastego Doktora i Belindy w 15. sezonie serialu Doktor Who, kontrastując ją z innymi relacjami Doktora i jego towarzyszy. Oboje wyjaśnili, że ich postacie działają jako partnerstwo, w którym Doktor nie zawsze zna odpowiedzi i czasami potrzebuje pomocy Belindy. Dzięki swoim mocnym i słabym stronom bohaterowie mają świetnie się uzupełniać, ponieważ posiadają różne umiejętności. Wypowiedzi aktorów o ich postaciach można zobaczyć poniżej:

Ncuti Gatwa: W tym sezonie relacja między bohaterami przypomina bardziej partnerstwo na naprawdę równych zasadach, co, moim zdaniem, bardzo wzbogaca dynamikę, do której jesteśmy przyzwyczajeni. Mają swoją misję, a Doktor, który zazwyczaj wie, co się dzieje i zna wszystkie odpowiedzi, tym razem nie ma żadnych. Varada Sethu: Tworzą zespół i myślę, że oboje wnoszą do niego swój wkład. Każde z nich ma swoje mocne i słabe strony, ale to, co czyni ich relację wyjątkową, to fakt, że się nawzajem uzupełniają i trzymają się w ryzach. Tak, to świetny duet.

Premiera 2. sezonu została zapowiedziana na 12 kwietnia 2025 roku. Serial pojawi się jednocześnie na Disney+, platformie BBC oraz iPlayer.