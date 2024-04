Diuna 3 - Denis Villeneuve pisze scenariusz! Czego możemy spodziewać się w Mesjaszu Diuny?

materiały prasowe

Denis Villeneuve pracuje nad scenariuszem do kolejnej części ze świata Arrakis, będącej adaptacją trzeciego tomu serii Franka Herberta, Mesjasza Diuny. W rozmowie z The New York Times reżyser nie ujawnił zbyt wielu szczegółów, ale podał dość intrygujące informacje. Zapewnił, że widzowie zobaczą jeszcze więcej emocji Chani, wojowniczej Fremenki granej przez Zendayę.

- Jej gniew jest olbrzymi. Nie chcę zdradzać, co zamierzam zrobić w trzecim filmie. Jednak wiem, co robić. Właśnie pracuję nad scenariuszem.

Przypomnijmy, że wcześniej Villeneuve zapowiadał większą rolę dla Zendayi, doceniając jej występ w Diunie 2. Pod koniec filmu Chani czuje się zdradzona przez Paula Atrydę, co pozostawia ciekawy cliffhanger, na którym z pewnością Mesjasz Diuny będzie się opierał. Reżyser zaznaczał również, że aktorka jest jednym z powodów, dla których trzecia część wywołuje u niego ekscytację.

Diuna: Część druga - fabuła, gdzie oglądać?

Historia rozpoczyna się bezpośrednio po finale pierwszej części. W sequelu Książę Paul Atryda przyjmuje przydomek Muad'Dib i rozpoczyna duchowo-fizyczną podróż, by stać się przepowiedzianym w proroctwie wyzwolicielem ludu Diuny.

Film jest dostępny w serwisie Amazon Prime Video w ofercie do wypożyczenia/kupna.

