Diuna - Denis Villeneuve o Fremenach. "Bardzo seksualni"

materiały prasowe

Reklama

W uniwersum Diuny, Fremeni nie rozpłakują się - nawet po śmierci ukochanej osoby. Z tego powodu, fani zaczęli się zastanawiać nad ich intymną stroną. Mając to na uwadze, Denis Villeneuve postanowił się do tego odnieść w wywiadzie dla The New York Timesa. Okazuje się, że Fremeni są właściwie "bardzo seksualni", co można zauważyć w powieściach Franka Herberta. Reżyser nie mógł tego jednak ukazać ze względu na kategorię wiekową PG-13.

- Z pewnością nie możesz uprawiać seksu na zewnątrz. Jednak Fremeni są bardzo seksualni. Podejrzewam, że stosunki seksualne odbywają się w środowiskach chronionych przez utratą wilgoci, czyli tam, gdzie nie trzeba nosić filtrfraków. W książce są opisane imprezy Fremenów, a nawet orgie. Nie wprowadziłem tego do filmów, ponieważ to PG-13.

Przypomnijmy, że niedawno Villeneuve przyznał, że pracuje już nad scenariuszem do Mesjasza Diuny. Zdradził, czego widzowie mogą się spodziewać w kolejnym filmie.

Zobacz także:

Diuna i Fundacja - krajobrazy

Poniższe zdjęcia zostały wygenerowane za pomocą sztucznej inteligencji. Tak prezentuje się połączenie Arrakis ze światem znanym z Fundacji. Co myślicie?