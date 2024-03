Diuna: Część druga - Polacy spędzili weekend w kinie. Ten wynik w naszym kraju jest w TOP 10 na świecie!

fot. materiały prasowe

Diuna: Część druga miała premierę w Polsce w czwartek 29 lutego 2024 roku. Według oficjalnych danych podczas całego weekendu otwarcia do kin wybrało 446 tys. widzów. Przekłada się to na 2,7 mln dolarów box office. To oznacza, że jesteśmy na 9. miejscu najlepszych wyników filmu Diuna: Część druga na świecie (tu liczą się kraje poza Ameryką Północną).

Diuna: Część druga - box office

Przypomnijmy, że globalne otwarcie widowiska zamknęło się w kwocie 178,5 mln dolarów. Doskonale recenzje widzów mają zagwarantować bardzo niskie spadki frekwencji. Efekt tego powinniśmy widzieć w najbliższych dniach, ale ostateczny dowód wyjdzie podczas drugiego weekendu widowiska w reżyserii Denisa Villeneuve'a. Budżet filmu to 190 mln dolarów, a według Variety na promocję w skali globalnej wydano 100 mln dolarów.