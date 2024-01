Diuna 2 - zakończenie będzie jak obuch w głowę. Bardziej tragiczne niż w książce?!

fot. Legendary Entertainment // Warner Bros. Entertainment

W nowym numerze magazynu Total Film widowisko Diuna 2 jest bogato promowane. W nim też reżyser Denis Villeneuve zaskakuje wypowiedzią o zakończeniu tej historii. Czyżby sugerował fabularne zapowiedzi tego, co będzie mieć miejsce w planowanej Diunie 3, czyli adaptacji książki Mesjasz Diuny?

Diuna 2 - tragiczne zakończenie

Jego wypowiedź dotyczy finału i konkluzji historii z obu filmów i tym samym pierwszej książki Franka Herberta, którą adaptuje.

- Wszystkie elementy tam są, ale myślę to, co pokazaliśmy w naszym filmie jest bardziej tragiczne niż w książce. Sposób, w jaki część druga się kończy... stworzyłby równowagę i spokój, aby zakończyć historię Paula w tym, co powiemy w części trzeciej.

Spekuluje się więc, że możemy zobaczyć wizję przyszłości tego, czym Paul się stanie i co czeka inne postacie.

Diuna 2

Przypomnijmy, że Denis Villeneuve pod koniec 2023 roku ujawnił prace na scenariuszem Diuny 3. Decyzja o realizacji zostanie podjęta po tym, jak spłyną wyniki box office z dwójki. Wszystko jednak wskazuje, że film jest skazany na gigantyczny sukces.

Nie zapomnijmy, że trwają nad serialem osadzonym w uniwersum Diuny. Jego historia rozgrywa się tysiące lat wcześniej.