Wiaderko na popcorn do filmu Eminema budzi kontrowersje. Jak wygląda?

Do kin trafił dokument o Eminemie, czyli jednym z najbardziej wpływowych i najlepiej sprzedających się artystów hip-hopowych wszech czasów. Poza samą produkcją zainteresowanie internautów przykuło nietypowe wiaderko na popcorn. Niektórzy nie wierzą w to, że jest ono prawdziwe.
Klaudia Woźniak
Eminem w zwiastunie dokumentu i grafika wiaderka na popcorn YouTube: EminemMusic
Dokument STANS przedstawiający historię Eminema był dostępny w wybranych kinach na świecie wyłącznie przez jeden weekend, od 7 do 10 sierpnia 2025 roku. Jego tytuł nawiązuje do legendarnego utworu rapera z 2000 roku Stan z albumu The Marshall Mathers LP. Opowiada o zagorzałym fanie wysyłającym do Eminema obsesyjne listy, starając się pokazać, jak bardzo się z nim utożsamia. Choć zniknął on już z dużego ekranu, emocje z nim związane wciąż nie opadły. Głośnym tematem wśród internautów są nie tylko wątki poruszane w dokumencie, ale też wiaderko na popcorn, które można było zdobyć w wybranych kinach w Stanach Zjednoczonych. 

Internauci oburzeni wiaderkiem na popcorn do dokumentu o Eminemie

Wiaderko na popcorn zaprojektowane na potrzeby dokumentu STANS jest inspirowane... pojemnikiem na tabletki. Widnieją na nim napisy, które w przetłumaczeniu na język Polski brzmią: ''WEŹ, ABY WSTAĆ Z ŁÓŻKA” i „PAMIĘTAJ, ŻE NIE JEST TAK ŹLE”.  Na wiaderku znajduje się również recepta wystawiona Stanleyowi Mitchellowi, czyli fikcyjnemu fanowi Eminema występującemu w jego wcześniej wspomnianej piosence Stan. Zdjęciem wiaderka podzielił się między innymi profil Discussing Film na platformie X. Z komentarzy pod wpisem wynika, że zdania na jego temat są podzielone. Spora część internautów jest nim oburzona i pozostaje zgodna co do tego, że jego twórcy powinni się wstydzić swojego pomysłu. Jeden z internautów zastanawia się ''czy zatem naprawdę w celach marketingowych gloryfikujemy nadużywanie leków na receptę?''. Inny pyta z kolei: ''czy to sprytny marketing czy też brak taktu?''. W komentarzach można też przeczytać między innymi: ''to wiaderko na popcorn sprawia, że jest mi niedobrze'' czy ''nie ma szans, że to jest prawdziwe''. Niektórym internautom projekt się jednak spodobał, a jeden z nich wspomniał nawet, że Eminem sam ''spopularyzował zażywanie nar**tyków w rapie''. 

O tym, jak wygląda wiaderko na popcorn do dokumentu Emienma, możecie przekonać się poniżej:

Pudełko na popcorn promujące film o Eminemiefot. X: @DiscussingFilm

