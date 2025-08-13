placeholder
Reklama
placeholder

Wednesday: Lurcha zagrał inny aktor. Dlaczego?

Na początku sierpnia 2025 roku swojej premiery doczekał się długo wyczekiwany 2. sezon serialu Wednesday, w którym nie zabrakło niespodzianek m.in. w obsadzie. Do grona aktorów dołączył pewien gwiazdor, który został nowym odtwórcą roli Lurcha. Dlaczego nastąpiła taka zmiana?
Autopromocja
tpb-vod

Na początku sierpnia 2025 roku swojej premiery doczekał się długo wyczekiwany 2. sezon serialu Wednesday, w którym nie zabrakło niespodzianek m.in. w obsadzie. Do grona aktorów dołączył pewien gwiazdor, który został nowym odtwórcą roli Lurcha. Dlaczego nastąpiła taka zmiana?
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  wednesday 
wednesday 2
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  wednesday 
wednesday 2
Zdjęcie z serialu Wednesday fot. Netflix
Reklama

Na początku sierpnia 2025 roku na Netflixie pojawiła się długo wyczekiwana pierwsza połowa 2. sezonu serialu Wednesday. Ostatnie 4 odcinki będą miały swoją premierę 3 września. W kolejnej odsłonie przygód nastoletniej Wednesday Addams (Jenna Ortega) widzowie są świadkami, jak ta powraca do Akademii Nevermore, gdzie musi zmierzyć się zarówno ze swoimi mocami, jak i znacznie mroczniejszymi rzeczami niż te, które miały miejsce w poprzednim sezonie. Bohaterka i tym razem może liczyć na wsparcie swoich bliskich, w tym między innymi Morticii (Catherine Zeta-Jones), Gomeza (Luis Guzman) i Pugsleya (Isaac Ordonez). Rodzinę ponownie wspiera za to lokaj i kamerdyner Lurch. W 2. sezonie serialu w bohatera wcielił się inny aktor. Wiadomo, co jest tego powodem. 

Dlaczego w 2. sezonie Wednesday jest inny Lurch?

W 2. sezonie Wednesday Lurcha gra fiński aktor i koszykarz Joonas Suotamo. W 1. sezonie serialu w bohatera wcielał się z kolei pochodzący z Rumunii aktor George Burcea. W kwietniu 2025 roku podjął on jednak decyzję o pożegnaniu się z serialem z ''powodów osobistych i organizacyjnych''. George Burcea poinformował o tym za pośrednictwem InstaStory, gdzie napisał:

Z powodów osobistych i menedżerskich zdecydowałem się nie brać już udziału w Wednesday.

Zobacz także:

Kadr z 2. sezonu serialu Wednesday
-

Obsada Wednesday 2: kogo grają Lady Gaga i inne gwiazdy?

Kard z serialu Wednesday
-

Ten zamek ‘zagrał’ Akademię Nevermore w Wednesday. Znajduje się blisko Polski

Warto wspomnieć, że aktor grający Lurcha w 2. sezonie Wednesday wcześniej dał się poznać widzom między innymi z roli Chewbakki z serii Gwiezdne wojny. Joonas Suotamo jest wyższy od poprzedniego odtwórcy Lurcha. Ma 2,10 metra wzrostu, a George Burcea ma nieco ponad 1,90 metra wzrostu. 

Kadry z serialu Wednesdayfot. Netflix

Źródło: Instagram: @george_burcea

Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Eleanor the Great
-

Zwiastun Eleanor the Great. 95-letnia aktorka w głównej roli reżyserskiego debiutu Scarlett Johansson

2 Fundacja
-

Polka zagrała w hicie sci-fi od Apple TV+. Zdjęcia z planu 3. sezonu Fundacji

3 33. Materialiści – 6,8 (67%)
-

Materialiści - reżyserka odpowiada na okrutne komentarze. Broni postaci granej przez Chrisa Evansa

4 Spider-Man: Całkiem nowy dzień
-

Jeden szczegół z planu Spider-Mana 4 wywołał masę domysłów. Słynna antybohaterka nadciąga?

5 Zniknięcia
-
Plotka

Trwają prace nad prequelem Zniknięć. Co wiadomo?

6 Scott Bakula jako Jonathan Archer w mundurze, który trochę przypominał te z poprzednich Star Treków, a trochę kombinezony NASA. / Fot. CBS
-

Star Trek jako Star Wars: Andor. Jest pomysł na polityczny thriller

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2 Kadr z 2. sezonu serialu Wednesday
-

Obsada Wednesday 2: kogo grają Lady Gaga i inne gwiazdy?

3 Grafika promująca audiobook Harry Potter
-

Tak brzmi serialowa Hermiona. Posłuchaj gwiazdy Harry'ego Pottera

4

Ramówka Polsatu na jesień 2025 - te programy i seriale rozgrzeją widzów

5

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

6

Wednesday: soundtrack z 2. sezonu. Jakie piosenki można w nim usłyszeć?

7

Pamiętacie Tammy Slaton z Sióstr Wielkiej Wagi? Schudła 200 kg i jest nie do poznania

8

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Idź na całość: data premiery programu już znana. Kiedy pierwszy odcinek?

10

Brie Larson wzięła udział w viralowym trendzie w szpilkach. Jak jej poszło?

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Adam Zdrójkowski wspomina swój pierwszy pocałunek z Wieniawą. Tak to skomentował

Adam Zdrójkowski wspomina swój pierwszy pocałunek z Wieniawą. Tak to skomentował

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Unijna apka do weryfikacji wieku na FB i Insta? Ministerstwo Cyfryzacji dementuje

Unijna apka do weryfikacji wieku na FB i Insta? Ministerstwo Cyfryzacji demen...

Reklama
placeholder

Narzędzia

Newsy

Premiery

Osoby

Linki

Wydawca

Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV