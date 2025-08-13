Wednesday: Lurcha zagrał inny aktor. Dlaczego?
Na początku sierpnia 2025 roku swojej premiery doczekał się długo wyczekiwany 2. sezon serialu Wednesday, w którym nie zabrakło niespodzianek m.in. w obsadzie. Do grona aktorów dołączył pewien gwiazdor, który został nowym odtwórcą roli Lurcha. Dlaczego nastąpiła taka zmiana?
Na początku sierpnia 2025 roku na Netflixie pojawiła się długo wyczekiwana pierwsza połowa 2. sezonu serialu Wednesday. Ostatnie 4 odcinki będą miały swoją premierę 3 września. W kolejnej odsłonie przygód nastoletniej Wednesday Addams (Jenna Ortega) widzowie są świadkami, jak ta powraca do Akademii Nevermore, gdzie musi zmierzyć się zarówno ze swoimi mocami, jak i znacznie mroczniejszymi rzeczami niż te, które miały miejsce w poprzednim sezonie. Bohaterka i tym razem może liczyć na wsparcie swoich bliskich, w tym między innymi Morticii (Catherine Zeta-Jones), Gomeza (Luis Guzman) i Pugsleya (Isaac Ordonez). Rodzinę ponownie wspiera za to lokaj i kamerdyner Lurch. W 2. sezonie serialu w bohatera wcielił się inny aktor. Wiadomo, co jest tego powodem.
Dlaczego w 2. sezonie Wednesday jest inny Lurch?
W 2. sezonie Wednesday Lurcha gra fiński aktor i koszykarz Joonas Suotamo. W 1. sezonie serialu w bohatera wcielał się z kolei pochodzący z Rumunii aktor George Burcea. W kwietniu 2025 roku podjął on jednak decyzję o pożegnaniu się z serialem z ''powodów osobistych i organizacyjnych''. George Burcea poinformował o tym za pośrednictwem InstaStory, gdzie napisał:
Warto wspomnieć, że aktor grający Lurcha w 2. sezonie Wednesday wcześniej dał się poznać widzom między innymi z roli Chewbakki z serii Gwiezdne wojny. Joonas Suotamo jest wyższy od poprzedniego odtwórcy Lurcha. Ma 2,10 metra wzrostu, a George Burcea ma nieco ponad 1,90 metra wzrostu.
Źródło: Instagram: @george_burcea