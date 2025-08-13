Wednesday: Lurcha zagrał inny aktor. Dlaczego?

fot. Netflix

Reklama

Na początku sierpnia 2025 roku na Netflixie pojawiła się długo wyczekiwana pierwsza połowa 2. sezonu serialu Wednesday. Ostatnie 4 odcinki będą miały swoją premierę 3 września. W kolejnej odsłonie przygód nastoletniej Wednesday Addams (Jenna Ortega) widzowie są świadkami, jak ta powraca do Akademii Nevermore, gdzie musi zmierzyć się zarówno ze swoimi mocami, jak i znacznie mroczniejszymi rzeczami niż te, które miały miejsce w poprzednim sezonie. Bohaterka i tym razem może liczyć na wsparcie swoich bliskich, w tym między innymi Morticii (Catherine Zeta-Jones), Gomeza (Luis Guzman) i Pugsleya (Isaac Ordonez). Rodzinę ponownie wspiera za to lokaj i kamerdyner Lurch. W 2. sezonie serialu w bohatera wcielił się inny aktor. Wiadomo, co jest tego powodem.

Dlaczego w 2. sezonie Wednesday jest inny Lurch?

W 2. sezonie Wednesday Lurcha gra fiński aktor i koszykarz Joonas Suotamo. W 1. sezonie serialu w bohatera wcielał się z kolei pochodzący z Rumunii aktor George Burcea. W kwietniu 2025 roku podjął on jednak decyzję o pożegnaniu się z serialem z ''powodów osobistych i organizacyjnych''. George Burcea poinformował o tym za pośrednictwem InstaStory, gdzie napisał:

Z powodów osobistych i menedżerskich zdecydowałem się nie brać już udziału w Wednesday.

Zobacz także:

Warto wspomnieć, że aktor grający Lurcha w 2. sezonie Wednesday wcześniej dał się poznać widzom między innymi z roli Chewbakki z serii Gwiezdne wojny. Joonas Suotamo jest wyższy od poprzedniego odtwórcy Lurcha. Ma 2,10 metra wzrostu, a George Burcea ma nieco ponad 1,90 metra wzrostu.