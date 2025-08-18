Reklama
Marvel szykuje duże starcie Spider-Mana i Kingpina? Przyszła rola Doktora Strange'a ujawniona

Nie jest wykluczone, że Marvel może ustawić podwaliny pod wielkie starcie Spider-Mana i Kingpina w MCU - głos w tej sprawie zabrał nawet wcielający się w Wilsona Fiska Vincent D'Onofrio. Pojawiły się też doniesienia na temat roli Doktora Strange'a w Avengers: Doomsday. 
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Spider-Man - Kingpin Marvel/Sony/Disney+/Screen Rant
W weekend Alex Perez z serwisu The Cosmic Circus w trakcie sesji Q&A z czytelnikami przedstawił kolejną część informacji na temat przyszłych projektów Marvela. Jednym z poruszonych wątków stała się kwestia wyczekiwanego starcia Spider-Mana i Kingpina. Scooper twierdzi, że odpowiedzialni za MCU w dalszym ciągu chcą ukazać tę batalię, a odwołanie do niej może pojawić się w przyszłorocznym Całkiem nowym dniu - w formie konkretnej sekwencji lub sceny po napisach. 

Dziennikarz jednocześnie przypomina słowa odtwórcy roli Wilsona Fiska, Vincenta D'Onofrio, który kilka miesięcy temu wyjawił, iż Kingpin z racji skomplikowanej kwestii praw autorskich na razie może występować jedynie w serialach bądź "projektach przypominających seriale", ale nie w filmach. Sam aktor zdążył już nawet skomentować rewelacje o batalii Pajączka i Fiska krótkim: "Szczerze? Nie mam pojęcia". 

Perez dodaje, że w 2. sezonie Daredevil: Odrodzenia powinniśmy spodziewać się "wojny gangów", zwłaszcza w kontekście tego, że wielu przestępców jest "wściekłych" na burmistrza Nowego Jorku. Dowiedzieliśmy się też, że Jessica Jones, Luke Cage i Iron Fist mieli się "ukryć" i to dlatego nie zabrali jeszcze głosu odnośnie krucjaty Fiska. 

Jaka rola Doktora Strange'a w Avengers: Doomsday

W rewelacjach scoopera pojawia się też wątek Doktora Strange'a i jego przyszłej roli w MCU. Według Pereza były Najwyższy Mag zrobi w Avengers: Doomsday "dokładnie to, o co go poproszono - postara się powstrzymać inkursje wszelkimi możliwymi sposobami". Scooper nie wyklucza również, że Marvel zdecyduje się pokazać, co Strange i Clea robili od wydarzeń ukazanych w Multiwersum obłędu, zaznaczając, że czas w Mrocznym Wymiarze płynnie zupełnie inaczej niż na Ziemi-616. 

Najpotężniejsze postacie z filmów i seriali Marvela. Ostateczny ranking mocy w MCU

60. Wolverine – jeden z najlepszych wojowników MCU w walce wręcz. Jego regeneracja jest na tyle efektywna, że potrafi wyjść z niemal każdej sytuacji. Szkielet Logana, w tym wysuwane pazury, jest zbudowany z niemal niezniszczalnego adamantium. Dodatkowo ma wyostrzone zmysły, zwłaszcza węch i słuch.

60. Wolverine – jeden z najlepszych wojowników MCU w walce wręcz. Jego regeneracja jest na tyle efektywna, że potrafi wyjść z niemal każdej sytuacji. Szkielet Logana, w tym wysuwane pazury, jest zbudowany z niemal niezniszczalnego adamantium. Dodatkowo ma wyostrzone zmysły, zwłaszcza węch i słuch.
fot. Marvel
Źródło: Alex Perez/The Cosmic Circus

