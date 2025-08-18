fot. materiały prasowe

Zadzwoń do Saula to jeden z najlepiej ocenianych seriali ostatnich 10 lat, który stanowił prequel dla kultowego Breaking Bad. Skupiał się na Jimmym McGillu, późniejszym Saulu Goodmanie, oraz jego drodze do stania się "kryminalnym" prawnikiem na usługach m.in. Gusa Fringa. Produkcja emitowana była w latach 2015-2022 i doczekała się 6 sezonów. W głównej roli wystąpił Bob Odenkirk, który wyjawił, czy wróciłby do tej pamiętnej roli, jeśli nadarzyłaby się taka okazja.

Bob Odenkirk o powrocie do roli Saula Goodmana

Bob Odenkirk w programie Today przyznał, że na pewno powtórzyłby rolę tytułowego bohatera, jeśli twórcy serialu napisaliby nową historię w tym świecie.

Ta rola odmieniła moje życie i poświęciłem jej więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Stworzyli go Vince Gilligan i Peter Gould. To jedni z najlepszych scenarzystów, jacy kiedykolwiek pracowali w telewizji. Więc gdyby wymyślili coś w tym świecie, oczywiście bym to zrobił.

Jednak aktor nie sądzi, że będzie mieć taką możliwość. Dodał, że wszyscy zajęli się bardziej niesamowitymi projektami. Obecnie Boba Odenkirka możemy oglądać w kinach w drugiej części filmu Nikt. Rhea Seehorn wystąpiła w serialu Pluribus, który stworzył Vince Gilligan i będzie mieć premierę w tym roku. Z kolei Bryana Cranstona mogliśmy zobaczyć w komediowym serialu Studio, a także powrócił do roli w kontynuacji Zwariowanego świata Malcolma, który obecnie jest w postprodukcji.

W finale Zadzwoń do Saula Jimmy otrzymał wyrok 86 lat więzienia. Odenkirk powiedział, że jego bohater nie wyjdzie zza krat. Uważa, że jeśli powstałby serial o Saulu to rozgrywałby się właśnie w więzieniu.