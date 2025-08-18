Reklama
placeholder

Bob Odenkirk wróciłby do roli w Zadzwoń do Saula. O czym mogłaby opowiadać kontynuacja?

Saul Goodman to rola życia Boba Odenkirka. Wcielał się w tego szemranego prawnika w Breaking Bad, a potem w Zadzwoń do Saula. Czy wcieliłby się ponownie w Jimmy'ego, jeśli nadarzyłaby się taka okazja?
Reklama
placeholder

Saul Goodman to rola życia Boba Odenkirka. Wcielał się w tego szemranego prawnika w Breaking Bad, a potem w Zadzwoń do Saula. Czy wcieliłby się ponownie w Jimmy'ego, jeśli nadarzyłaby się taka okazja?
Reklama
placeholder
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  better call saul 
zadzwoń do saula
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  better call saul 
zadzwoń do saula
Zadzwoń do Saula - sezon 6, odcinek 13 fot. materiały prasowe
Reklama

Zadzwoń do Saula to jeden z najlepiej ocenianych seriali ostatnich 10 lat, który stanowił prequel dla kultowego Breaking Bad. Skupiał się na Jimmym McGillu, późniejszym Saulu Goodmanie, oraz jego drodze do stania się "kryminalnym" prawnikiem na usługach m.in. Gusa Fringa. Produkcja emitowana była w latach 2015-2022 i doczekała się 6 sezonów. W głównej roli wystąpił Bob Odenkirk, który wyjawił, czy wróciłby do tej pamiętnej roli, jeśli nadarzyłaby się taka okazja.

Czytaj więcej: Nikt 2 ze słabszym wynikiem finansowym niż oczekiwano [BOX OFFICE]

Bob Odenkirk o powrocie do roli Saula Goodmana

Bob Odenkirk w programie Today przyznał, że na pewno powtórzyłby rolę tytułowego bohatera, jeśli twórcy serialu napisaliby nową historię w tym świecie.

Ta rola odmieniła moje życie i poświęciłem jej więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Stworzyli go Vince Gilligan i Peter Gould. To jedni z najlepszych scenarzystów, jacy kiedykolwiek pracowali w telewizji. Więc gdyby wymyślili coś w tym świecie, oczywiście bym to zrobił.

Jednak aktor nie sądzi, że będzie mieć taką możliwość. Dodał, że wszyscy zajęli się bardziej niesamowitymi projektami. Obecnie Boba Odenkirka możemy oglądać w kinach w drugiej części filmu Nikt. Rhea Seehorn wystąpiła w serialu Pluribus, który stworzył Vince Gilligan i będzie mieć premierę w tym roku. Z kolei Bryana Cranstona mogliśmy zobaczyć w komediowym serialu Studio, a także powrócił do roli w kontynuacji Zwariowanego świata Malcolma, który obecnie jest w postprodukcji. 

W finale Zadzwoń do Saula Jimmy otrzymał wyrok 86 lat więzienia. Odenkirk powiedział, że jego bohater nie wyjdzie zza krat. Uważa, że jeśli powstałby serial o Saulu to rozgrywałby się właśnie w więzieniu. 

fot. AMC

Źródło: Deadline

Reklama
placeholder
Powiązane seriale

8,9

2015
Zadzwoń do Saula
Oglądaj TERAZ Zadzwoń do Saula Komedia
Powiązane osoby

Bob Odenkirk

Bob Odenkirk image

Najnowsze

1 50. F1: Film – 83%
-

F1: film niedługo na VOD. Kiedy premiera światowa online?

2 Śnieżka
-

Gal Gadot wydaje nowe oświadczenie w sprawie Śnieżki. Polityka nie była jedynym powodem porażki

3 Deadpool
-

Wielkie zamieszanie wokół Deadpoola w Avengers: Doomsday. Albo go nie ma, albo ma własną grupę

4 Nikt 2
-

Nikt 2 ze słabszym wynikiem finansowym niż oczekiwano [BOX OFFICE]

5 2. Czarna Pantera w Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów
-
Plotka

Co z nową Czarną Pantera w MCU? Plotka znów sugeruje nazwisko

6 15. Władca Pierścieni: Powrót króla (2003)
-

Władca Pierścieni: Polowanie na Golluma – powróci ktoś więcej niż Gandalf. Potwierdzono hobbita

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e158

Moda na sukces

s42e219

Ridiculousness

s42e220

Ridiculousness

s42e221

Ridiculousness

s42e222

Ridiculousness

s38e147

Zatoka serc

s12e21

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem

s27e17

Big Brother (US)
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Pragnę tylko ciebie

21

sie

Film

Pragnę tylko ciebie
Nasze królestwo

22

sie

Film

Nasze królestwo
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Robert Redford
Robert Redford

ur. 1936, kończy 89 lat

Roman Polański
Roman Polański

ur. 1933, kończy 92 lat

Christian Slater
Christian Slater

ur. 1969, kończy 56 lat

Richard Harmon
Richard Harmon

ur. 1991, kończy 34 lat

Madeleine Stowe
Madeleine Stowe

ur. 1958, kończy 67 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2 Kadr z 2. sezonu serialu Wednesday
-

Obsada Wednesday 2: kogo grają Lady Gaga i inne gwiazdy?

3 Zdjęcie promujące ramówkę Polsatu na jesień 2025
-

Ramówka Polsatu na jesień 2025 - te programy i seriale rozgrzeją widzów

4

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

5

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

6

Dlaczego Wednesday nie mruga? Jenna Ortega odpowiedziała

7

Idź na całość: data premiery programu już znana. Kiedy pierwszy odcinek?

8

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Wiaderko na popcorn do filmu Eminema budzi kontrowersje. Jak wygląda?

10

Wednesday: Lurcha zagrał inny aktor. Dlaczego?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Newsy

Premiery

Osoby

Linki

Wydawca

Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV