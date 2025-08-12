Dlaczego Wednesday nie mruga? Jenna Ortega odpowiedziała

fot. Netflix

Na początku sierpnia 2025 roku na Netflixa trafiła długo wyczekiwana pierwsza połowa 2. sezonu serialu Wednesday. Ostatnie 4 odcinki doczekają się premiery 3 września. W 2. sezonie widzowie są świadkami, jak nastoletnia córka Morticii i Gomeza Addamsów powraca do Akademii Nevermore, gdzie musi zmierzyć się ze swoimi mocami oraz jeszcze mroczniejszymi rzeczami niż te, znane z poprzedniego sezonu. Zarówno pierwsza, jak i druga odsłona przygód Wednesday pozostaje obecnie jednym z najgłośniejszych tematów wśród fanów seriali w mediach społecznościowych. Jednym z wątków poruszonych przez internautów jest to, że tytułowa bohaterka prawie w ogóle nie mruga. Na to, dlaczego tak jest, postanowiła odpowiedzieć sama odtwórczyni Wednesday, czyli Jenna Ortega.

To dlatego Jenna Ortega nie mruga w serialu Wednesday

Wednesday grana przez Jennę Ortegę jest niezwykle poważna, a to, że przez większość czasu nie mruga, jeszcze bardziej to podkreśla. Kiedy Steve Weintraub z portalu Collider przyznał, że robi to na nim ogromne wrażenie i postanowił zapytać aktorki, z jakiego dokładnie powodu przez większość czasu nie mruga zarówno w pierwszym, jak i drugim sezonie serialu. Jenna Ortega stwierdziła, że wynika to właśnie z tego, że chciała podkreślić charakter i wygląd swojej bohaterki:

Nie mrugałam, bo czułam, że to kłóci się z niezręczną naturą, jaką Wednesday ma niby wnosić do życia wszystkich wokół. Myślę, że Tim [Burton - reżyser serialu] musiał to wyczuć i zanotował to sobie. Potem zaczęłam podchodzić do tego [niemrugania] bardzo poważnie i skrupulatnie, i tak już zostało. (...) Naprawdę, dużą część charakteru Wednesday, przynajmniej dla mnie, stanowi fizyczność. Potrafię rozpoznać, kiedy nie czuję konkretnego ujęcia, bo nie podoba mi się sposób, w jaki siedzę, albo ciężar rozkłada się dziwnie na stopach, albo mam zbyt napięte ramiona. To bardzo widoczne i wymaga dużego skupienia.

Jenna Ortega przyznała też, że niemruganie momentami było dla niej sporym wyzwaniem:

Kręcenie scen, kiedy wieje wiatr i włosy poruszają się na wszystkie strony, zdecydowanie jest frustrujące. Albo kiedy wokół wala się mnóstwo śmieci. (...) Trochę wytrąca mnie to z równowagi, kiedy orientuję się, że mrugam.