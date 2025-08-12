Dlaczego Wednesday nie mruga? Jenna Ortega odpowiedziała
Jenna Ortega na początku sierpnia 2025 roku powróciła w roli Wednesday Addams w 2. sezonie serialu w reżyserii Tima Burtona. Internauci zauważyli, że - podobnie jak w pierwszej serii - bohaterka prawie w ogóle nie mruga. Jenna Ortega postanowiła wyjaśnić, co jest tego powodem.
Na początku sierpnia 2025 roku na Netflixa trafiła długo wyczekiwana pierwsza połowa 2. sezonu serialu Wednesday. Ostatnie 4 odcinki doczekają się premiery 3 września. W 2. sezonie widzowie są świadkami, jak nastoletnia córka Morticii i Gomeza Addamsów powraca do Akademii Nevermore, gdzie musi zmierzyć się ze swoimi mocami oraz jeszcze mroczniejszymi rzeczami niż te, znane z poprzedniego sezonu. Zarówno pierwsza, jak i druga odsłona przygód Wednesday pozostaje obecnie jednym z najgłośniejszych tematów wśród fanów seriali w mediach społecznościowych. Jednym z wątków poruszonych przez internautów jest to, że tytułowa bohaterka prawie w ogóle nie mruga. Na to, dlaczego tak jest, postanowiła odpowiedzieć sama odtwórczyni Wednesday, czyli Jenna Ortega.
To dlatego Jenna Ortega nie mruga w serialu Wednesday
Wednesday grana przez Jennę Ortegę jest niezwykle poważna, a to, że przez większość czasu nie mruga, jeszcze bardziej to podkreśla. Kiedy Steve Weintraub z portalu Collider przyznał, że robi to na nim ogromne wrażenie i postanowił zapytać aktorki, z jakiego dokładnie powodu przez większość czasu nie mruga zarówno w pierwszym, jak i drugim sezonie serialu. Jenna Ortega stwierdziła, że wynika to właśnie z tego, że chciała podkreślić charakter i wygląd swojej bohaterki:
Jenna Ortega przyznała też, że niemruganie momentami było dla niej sporym wyzwaniem:
