Reklama
placeholder

Dlaczego Wednesday nie mruga? Jenna Ortega odpowiedziała

Jenna Ortega na początku sierpnia 2025 roku powróciła w roli Wednesday Addams w 2. sezonie serialu w reżyserii Tima Burtona. Internauci zauważyli, że - podobnie jak w pierwszej serii - bohaterka prawie w ogóle nie mruga. Jenna Ortega postanowiła wyjaśnić, co jest tego powodem.
Autopromocja
tpb-vod

Jenna Ortega na początku sierpnia 2025 roku powróciła w roli Wednesday Addams w 2. sezonie serialu w reżyserii Tima Burtona. Internauci zauważyli, że - podobnie jak w pierwszej serii - bohaterka prawie w ogóle nie mruga. Jenna Ortega postanowiła wyjaśnić, co jest tego powodem.
Reklama
placeholder
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  jenna ortega 
wednesday
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  jenna ortega 
wednesday
Zdjęcie promujące 2. sezon serialu Wednesday fot. Netflix
Reklama

Na początku sierpnia 2025 roku na Netflixa trafiła długo wyczekiwana pierwsza połowa 2. sezonu serialu Wednesday. Ostatnie 4 odcinki doczekają się premiery 3 września. W 2. sezonie widzowie są świadkami, jak nastoletnia córka Morticii i Gomeza Addamsów powraca do Akademii Nevermore, gdzie musi zmierzyć się ze swoimi mocami oraz jeszcze mroczniejszymi rzeczami niż te, znane z poprzedniego sezonu. Zarówno pierwsza, jak i druga odsłona przygód Wednesday pozostaje obecnie jednym z najgłośniejszych tematów wśród fanów seriali w mediach społecznościowych. Jednym z wątków poruszonych przez internautów jest to, że tytułowa bohaterka prawie w ogóle nie mruga. Na to, dlaczego tak jest, postanowiła odpowiedzieć sama odtwórczyni Wednesday, czyli Jenna Ortega. 

To dlatego Jenna Ortega nie mruga w serialu Wednesday 

Wednesday grana przez Jennę Ortegę jest niezwykle poważna, a to, że przez większość czasu nie mruga, jeszcze bardziej to podkreśla. Kiedy Steve Weintraub z portalu Collider przyznał, że robi to na nim ogromne wrażenie i postanowił zapytać aktorki, z jakiego dokładnie powodu przez większość czasu nie mruga zarówno w pierwszym, jak i drugim sezonie serialu. Jenna Ortega stwierdziła, że wynika to właśnie z tego, że chciała podkreślić charakter i wygląd swojej bohaterki:

Nie mrugałam, bo czułam, że to kłóci się z niezręczną naturą, jaką Wednesday ma niby wnosić do życia wszystkich wokół. Myślę, że Tim [Burton - reżyser serialu] musiał to wyczuć i zanotował to sobie. Potem zaczęłam podchodzić do tego [niemrugania] bardzo poważnie i skrupulatnie, i tak już zostało. (...) Naprawdę, dużą część charakteru Wednesday, przynajmniej dla mnie, stanowi fizyczność. Potrafię rozpoznać, kiedy nie czuję konkretnego ujęcia, bo nie podoba mi się sposób, w jaki siedzę, albo ciężar rozkłada się dziwnie na stopach, albo mam zbyt napięte ramiona. To bardzo widoczne i wymaga dużego skupienia.

Zobacz także:

Wednesday
-

Wednesday: sezon 2 - część 1 - recenzja

Kard z serialu Wednesday
-

Ten zamek ‘zagrał’ Akademię Nevermore w Wednesday. Znajduje się blisko Polski

Jenna Ortega przyznała też, że niemruganie momentami było dla niej sporym wyzwaniem:

Kręcenie scen, kiedy wieje wiatr i włosy poruszają się na wszystkie strony, zdecydowanie jest frustrujące. Albo kiedy wokół wala się mnóstwo śmieci. (...) Trochę wytrąca mnie to z równowagi, kiedy orientuję się, że mrugam.

Przypomnijmy, że o tym, że Jenna Ortega rzeczywiście nie mruga w większości scen serialu Wednesday, możecie przekonać się, oglądając go na Netflixie. Poniżej znajdziecie zwiastun jego 2. sezonu:

Źródło: Collider

Reklama
placeholder

Najnowsze

1 13 Posterunek
-

Nowy 13 posterunek? Jest na to pomysł – Cezary Pazura zdradza szczegóły!

2 Zbrodnie po sąsiedzku - sezon 5
-

Zbrodnie po sąsiedzku – zwiastun 5. sezonu: bohaterowie kontra mafia!

3 8. Avengers: Koniec gry (2019)
-
Plotka

Marvel zacieśnia pasa. Mniejsze zarobki wywołują spór wśród obsady i członków ekipy

4 Grupa zadaniowa
-

Intrygujący zwiastun Grupy zadaniowej. Mark Ruffalo w nowym serialu od twórcy Mare z Easttown

5 Superman z DCU
-

Superman online już za chwilę! Jest data premiery światowej!

6 Echoes of the End
-

Premierowy zwiastun Echoes of the End. To przygodowa gra akcji z Islandii

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2 Kadr z 2. sezonu serialu Wednesday
-

Wednesday 2: obsada. Ta lista robi wrażenie

3 Kard z serialu Wednesday
-

Ten zamek ‘zagrał’ Akademię Nevermore w Wednesday. Znajduje się blisko Polski

4

Tak brzmi serialowa Hermiona. Posłuchaj gwiazdy Harry'ego Pottera

5

Wednesday 2 – kiedy premiera odcinków, fabuła, obsada. Co czeka widzów w drugim sezonie?

6

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

7

Wednesday: soundtrack z 2. sezonu. Jakie piosenki można w nim usłyszeć?

8

Pamiętacie Tammy Slaton z Sióstr Wielkiej Wagi? Schudła 200 kg i jest nie do poznania

9

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

10

Maciej Mindak nie żyje. Agent nieruchomości znany z TVN miał 38 lat

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Unijna apka do weryfikacji wieku na FB i Insta? Ministerstwo Cyfryzacji dementuje

Unijna apka do weryfikacji wieku na FB i Insta? Ministerstwo Cyfryzacji demen...

Spotify z nową funkcją personalizacji. Czego dotyczy?

Spotify z nową funkcją personalizacji. Czego dotyczy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Newsy

Premiery

Osoby

Linki

Wydawca

Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV