Diuna 3 - Denis Villeneuve o kolejnej adaptacji książki. Kiedy chce nakręcić Mesjasza Diuny?

Premiera filmu Diuna: Część druga zbliża się wielkimi krokami, więc w sieci pojawia się również coraz więcej wypowiedzi twórców i aktorów. Reżyser Denis Villeneuve w rozmowie z serwisem Collider powiedział, że pierwsza i druga część Diuny były zaplanowane tak, aby powstawały jedna po drugiej. Ważne było dla niego, aby były jak adaptacja książki Franka Herberta. Dodał, że chciał nakręcić te odsłony, jak najszybciej. Przyznał, że decyzja o nakręceniu Diuny 2 została podjęta bardzo wcześnie, ponieważ kończyli wtedy prace nad pierwszą częścią. Natomiast wiedział, że Warner Bros. uwielbia ten film i słyszał zapewnienia, że będzie mógł nakręcić dalszy ciąg.

Wielu fanów wierzy, że dzięki sukcesowi serii filmów, studio dało już zielone światło kolejnej części, mającej być adaptacją powieści Mesjasz Diuny. Reżyser w 2023 roku potwierdził, że będzie to jego ostatnia produkcja ze świata Diuny, ale raczej nie nastąpi to tak szybko, jak w przypadku poprzednich odsłon. Villeneuve potwierdził Colliderowi, że będzie potrzebować przerwy przed powrotem na Arrakis, aby zakończyć mityczną podróż Paula Atrydy.

Teraz, gdy powstała część druga, chcę się tylko upewnić, że jeśli zrobimy Dune: Messiah, będziemy mieć najlepszy scenariusz do dyspozycji. I dlatego chcę poświęcić mu czas. I myślę, że byłoby to zdrowe, żebym niekoniecznie od razu wracał na pustynię, żebym może trochę zboczył z trasy. Ale szczerze mówiąc, nie wiem, jaka jest teraz moja przyszłość, co mi się podoba, bo pracowałem non stop przez ostatnie sześć lat. To wielkie błogosławieństwo, ale tego potrzebuję. Byłoby miło mieć pewność, że jeśli zrobimy Mesjasza Diuny to nakręcę najlepszy film w historii, więc po prostu nie chcę się spieszyć.

Diuna: Część druga - opis fabuły

Część druga ukazuje imponującą podróż Paula Atrydy, który zawiera sojusz z Chani i Fremenami. Jednocześnie wkracza na wojenną ścieżkę, pałając żądzą zemsty na spiskowcach, którzy doprowadzili do upadku jego rodziny. Stając przed wyborem między miłością życia a losem znanego wszechświata, Paul pragnie zapobiec tragicznej przyszłości, którą tylko on potrafi przewidzieć. [opis dystrybutora Multikino]

Diuna: Część druga - premiera 29 lutego w polskich kinach.