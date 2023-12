Diuna 3 powstanie? Reżyser ma doskonałe wieści

Źródło: materiały prasowe

Reklama

Denis Villeneuve obecnie przebywa w Korei Południowej, w której uczestniczył w sesji Q&A. Tam padło pytanie o dalszą przyszłość serii Diuna. Jakiś czas temu filmowiec zapowiedział, że chce zrobić trzecią część w oparciu o książkę Mesjasz Diuny. Teraz ujawnił, że już pracują nad tym projektem!

Diuna 3 powstanie?

- Obecnie trwa pisanie scenariusza Mesjasza Diuny. Tekst jest prawie gotowy, ale jeszcze potrzebuje trochę czasu na dokończenie. Nie wiem, dokładnie, kiedy wrócę na Arrakis, ale moim marzeniem jest wrócić po raz ostatni na tę planetę, którą kocham.

Warto zaznaczyć, że Warner Bros. oficjalnie nie ogłosił zielonego światła dla filmu Mesjasz Diuny. Ta decyzja zostanie podjęta dopiero po premierze i wynikach Diuny 2. Z uwagi na to, że sukces wydaje się pewny, oczekiwania są, że to będzie formalność. Wcześniej Denis Villeneuve zapowiedział, że Diuna 3 będzie jego ostatnią przygodą z tą franczyzą. To bynajmniej nie oznacza, że Warner Bros. nie będą chcieli adaptować kolejnych książek z innym filmowcem.

Diuna 2 - premiera w Polsce już 1 marca 2024 tylko w kinach.