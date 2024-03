Diuna: Część druga - oto Anya Taylor-Joy jako [SPOILER]. Heath Ledger zainspirował Austina Butlera

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Diuna: Część druga wkracza w drugi weekend wyświetlania w kinach z naprawdę dobrym wynikiem blisko 205 mln wpływów w box office w skali globalnej. Tymczasem do sieci raz po raz trafiają związane z produkcją, rozmaite informacje. Tą, która najbardziej rozpala fanów, jest zdjęcie przedstawiające postać portretowaną przez Anyę Taylor-Joy - przypomnijmy, że bohaterka pojawiła się w wizjach Paula jako jego siostra, Alia Atryda. Tak prezentuje się aktorka w swojej roli:

https://twitter.com/everyhouranya/status/1764968916743496003

Austin Butler znalazł inspirację w występach Heatha Ledgera

Z wielkim uznaniem spotkał się ekranowy występ Austina Butlera, który sportretował w filmie Feyda-Rauthę Harkonnena. Aktor w rozmowie z NME wyjawił, że inspiracje do roli dały mu popisy Gary'ego Oldmana i Heatha Ledgera:

Zawsze znajdowałem inspirację w występach Gary'ego Oldmana - w wielu jego rolach. Leon Zawodowiec, Prawdziwy romans, Piąty element. Ale rozmawialiśmy też naprawdę dużo o Heathie Ledgerze, o tym, w jaki sposób rozumiał grę aktorską. Nie chodzi tu o konkretne rzeczy, ale po prostu o ogólną inspirację.

Dlaczego filmem Diuna 2 Christopher Walken zakończył 4-letnią przerwę od występów w filmach?

Głos na temat produkcji Diuna: Część druga zabrał również Christopher Walken, filmowy Imperator Shaddam IV. Tak tłumaczy on, dlaczego po 4 latach przerwy zdecydował się wrócić do świata kina:

Oczywiście pierwszą Diunę widziałem kilka razy. Pokochałem ten film, jak i inne od Villeneuve'a. Nowy początek - to było cudowne. Pojawiła się możliwość wspólnego występu ze wspaniałymi aktorami jak Javier Bardem, Josh Brolin, Timothée Chalamet, Florence Pugh i Stellan Skarsgård. No i opcja na wycieczkę do Budapesztu, który jest przepięknym miastem. To jest też przecież coś, z czego żyję. Myślę, że cała praca trwała łącznie 3 tygodnie. Każda perspektywa wydawała się atrakcyjna.

Czy Fremeni są w stanie odzyskać pochłaniane przez czerwie dudniki?

Natomiast Denis Villeneuve w wywiadzie dla Gizmodo wdał się w niemalże fanbojskie rozważania o tym, czy Fremeni są w stanie odzyskiwać dudniki - specjalne urządzenia służące do wywabiania czerwia. Reżyser o tej kwestii mówi tak:

Kiedyś pomyślałem o czerwiach jako o swoistych wysypiskach śmieci, które z miejsca umożliwiają recykling. Czy jest coś ciekawego, co można znaleźć w układzie trawiennym stworzenia? Jestem przekonany, że Fremeni o tej kwestii pomyśleli. Na pewno istnieje jakiś sposób, by postawić na recykling - o niego chodzi w naszej kulturze i, tak sądzę, kulturach istot funkcjonujących w kosmosie. To niezwykle trudne środowisko, a Fremeni są bardzo mądrymi ludźmi.

Gdy dziennikarz dopytał, czy Fremeni odzyskują po prostu dudniki z odchodów czerwia, Villeneuve ze śmiechem odpowiedział:

Powinniśmy o to zapytać jakiegoś Fremena. Ale tak - tak sądzę.

